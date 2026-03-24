O que já se sabe sobre visita de Lula a Anápolis nesta quinta-feira (26)

Essa será a primeira vez que Lula retorna ao município desde que reassumiu a Presidência em janeiro de 2023

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa no Palácio do Planalto
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Atualizado às 14h24 com alteração no texto após a confirmação das agendas pelo Palácio do Planalto

A coluna Rápidas do Portal 6 confirmou que o Palácio do Planalto incluiu Anápolis na agenda do presidente Lula (PT)  para esta quinta-feira (26).

A CAOA já havia convidado formalmente o presidente para participar da inauguração da linha de produção da marca chinesa Changan no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

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O investimento representa um marco significativo para a região, trazendo para o estado uma das principais montadoras automotivas da China e gerando perspectivas de emprego e desenvolvimento econômico local.

Além da solenidade de inauguração da fábrica Changan, a Brainfarma, empresa de pesquisa e desenvolvimento pertencente ao Grupo Hypera Pharma, aproveitou a oportunidade para solicitar que o presidente visite também seu complexo de pesquisa no mesmo dia. O convite foi aceito e a presença de Lula confirmada para às 11h30.

A empresa, que atua no segmento farmacêutico de alto valor agregado, busca fortalecer sua visibilidade junto ao governo federal e destacar a importância do setor de inovação e tecnologia em Anápolis.

Essa será a primeira vez que Lula retorna ao município desde que reassumiu a Presidência em janeiro de 2023.

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Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

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