O que já se sabe sobre visita de Lula a Anápolis nesta quinta-feira (26)

Essa será a primeira vez que Lula retorna ao município desde que reassumiu a Presidência em janeiro de 2023

Danilo Boaventura - 24 de março de 2026

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Atualizado às 14h24 com alteração no texto após a confirmação das agendas pelo Palácio do Planalto

A coluna Rápidas do Portal 6 confirmou que o Palácio do Planalto incluiu Anápolis na agenda do presidente Lula (PT) para esta quinta-feira (26).

A CAOA já havia convidado formalmente o presidente para participar da inauguração da linha de produção da marca chinesa Changan no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O investimento representa um marco significativo para a região, trazendo para o estado uma das principais montadoras automotivas da China e gerando perspectivas de emprego e desenvolvimento econômico local.

Além da solenidade de inauguração da fábrica Changan, a Brainfarma, empresa de pesquisa e desenvolvimento pertencente ao Grupo Hypera Pharma, aproveitou a oportunidade para solicitar que o presidente visite também seu complexo de pesquisa no mesmo dia. O convite foi aceito e a presença de Lula confirmada para às 11h30.

A empresa, que atua no segmento farmacêutico de alto valor agregado, busca fortalecer sua visibilidade junto ao governo federal e destacar a importância do setor de inovação e tecnologia em Anápolis.

Essa será a primeira vez que Lula retorna ao município desde que reassumiu a Presidência em janeiro de 2023.

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