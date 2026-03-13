Primeiro lançamento da Caoa Changan produzido em Anápolis deve competir com Compass e Corolla Cross

SUV médio, que conta com motor turbo flex e visual moderno, é esperado ainda em março

Natália Sezil - 13 de março de 2026

Caoa Changan Uni-T. (Foto: Divulgação)

A parceria firmada entre a Caoa e a chinesa Changan, após a montadora brasileira “cortar laços” com a sul-coreana Hyundai, já parece estar dando frutos: um dos modelos adiantados como os pioneiros da união é esperado ainda este mês.

O Changan Uni-T é montado na fábrica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), onde o projeto original passa por adaptações para se adequar ao mercado brasileiro.

Embora ainda não haja fotos oficiais da nova versão, a revista Autoesporte já adiantou algumas das mudanças, observadas durante um evento em Chongqing, na China. A expectativa é de que o SUV médio tenha motor turbo flex e chegue para competir com nomes como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

Os valores seguem sob sigilo, por parte da montadora. A quem já está curioso, a aposta da Autoesporte é que o modelo seja comercializado na faixa entre R$ 170 mil e R$ 200 mil – aproximando-se do já mencionado Corolla Cross, do Volkswagen T-Cross e também do Hyundai Creta.

No exterior, o SUV apresenta uma grade robusta, linhas marcadas e faróis de LED mais afilados. As lanternas são divididas, e as maçanetas traseiras, embutidas.

As medidas nacionais seguem a versão chinesa: são 4,51m de comprimento, 1,87m de largura e 1,56m de altura. Os entre-eixos, de 2,71m, são iguais ao do Caoa Chery Tiggo 8.

O espaço interno é generoso, e o visual, bem como a lista de equipamentos, se adaptam ao modelo brasileiro. O Uni-T chega com um conjunto de telas digital, com quadro de instrumentos integrado à central multimídia.

Segundo a revista, o SUV, no geral, traz um pacote com teto solar panorâmico, ajuste elétrico no banco do motorista e recursos Adas de assistência – que utilizam sensores, câmeras ou radares para evitar acidentes.

Voltando ao motor, a estrutura adapta o 1.5 turbo a gasolina para o modelo flex. É o primeiro equipado com esse conjunto, que deve chegar a outros carros da Changan posteriormente.

Isso deve entregar cerca de 180 cv de potência e 30,5 kgfm de torque quando abastecido com gasolina ou etanol. A estrutura ainda deve contar com câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas.

Outros modelos

Espera-se que o Uni-T seja o líder de vendas, mas a Caoa Changan já sabe quais serão os próximos carros produzidos na fábrica no Daia, ambos SUVs.

O CS74 tem motor a combustão, com porte médio. Pode ser comparado ao Jeep Commander, com 4,77m de comprimento e linhas modernas.

Já Avatr 11 tem porte grande. É considerado um carro de luxo, com versões que variam entre elétricas e híbrida. A expectativa é de que os valores cheguem aos R$ 600 mil.

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