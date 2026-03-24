Palácio do Planalto confirma visita de Lula a Anápolis nesta quinta-feira (26)

Presidente da República participará da inauguração de novas linhas de produção da CAOA Changan e Brainfarma

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
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Luis Inácio Lula da Silva é presidente do Brasil. (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

A coluna Rápidas do Portal 6 teve acesso exclusivo a um convite oficial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República que confirma a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Anápolis nesta quinta-feira (26).

O documento, assinado pela ministra Gleisi Hoffmann (PT), convida o deputado federal Rubens Otoni (PT) para participar de dois eventos de grande relevância econômica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A visita marca a primeira vez que o chefe do Executivo retorna à cidade desde que reassumiu o poder em 2023.

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O presidente iniciará sua agenda em Anápolis com a inauguração da nova linha de produção da CAOA Changan, marcada para às 09h30.

Após participar da solenidade automotiva, Lula seguirá para o complexo de pesquisa e novas instalações industriais da Brainfarma, do Grupo Hypera, onde cumpre o compromisso confirmado no convite oficial da Presidência, agendado para as 11h30.

Mais informações a qualquer momento.

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Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

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