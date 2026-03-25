Os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás, segundo a Webmotors

Levantamento revela preferência dos goianos por modelos populares e de manutenção acessível

Pedro Ribeiro - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um levantamento divulgado pela Webmotors revelou quais são os carros usados de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás.

Os dados consideram o volume de pesquisas realizadas na plataforma entre março de 2025 e fevereiro de 2026 e apontam uma preferência clara dos consumidores por modelos já consolidados no mercado brasileiro.

No topo da lista aparece o Volkswagen Gol, seguido pelo Fiat Uno e pelo Honda Civic.

Segundo a plataforma, fatores como custo de manutenção, facilidade para encontrar peças e histórico de confiabilidade ajudam a explicar a presença desses modelos no ranking.

Confira o ranking completo:

Volkswagen Gol Fiat Uno Honda Civic Fiat Palio Ford Ka Ford Fiesta Chevrolet Vectra Chevrolet Astra Chevrolet Celta Volkswagen Voyage

Mesmo fora de linha, veículos como o Gol continuam liderando as buscas, impulsionados pelo baixo custo e ampla aceitação no mercado de usados.

Além disso, veículos como o Honda Civic se destacam por oferecer maior conforto e acabamento, apesar de ser um dos modelos mais antigos dentro da faixa de preço.

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