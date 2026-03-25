Os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás, segundo a Webmotors

Levantamento revela preferência dos goianos por modelos populares e de manutenção acessível

Pedro Pedro Ribeiro -
Os 10 carros de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás, segundo a Webmotors
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um levantamento divulgado pela Webmotors revelou quais são os carros usados de até R$ 50 mil mais buscados em Goiás.

Os dados consideram o volume de pesquisas realizadas na plataforma entre março de 2025 e fevereiro de 2026 e apontam uma preferência clara dos consumidores por modelos já consolidados no mercado brasileiro.

No topo da lista aparece o Volkswagen Gol, seguido pelo Fiat Uno e pelo Honda Civic.

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Segundo a plataforma, fatores como custo de manutenção, facilidade para encontrar peças e histórico de confiabilidade ajudam a explicar a presença desses modelos no ranking.

Confira o ranking completo:

  1. Volkswagen Gol
  2. Fiat Uno
  3. Honda Civic
  4. Fiat Palio
  5. Ford Ka
  6. Ford Fiesta
  7. Chevrolet Vectra
  8. Chevrolet Astra
  9. Chevrolet Celta
  10. Volkswagen Voyage

Mesmo fora de linha, veículos como o Gol continuam liderando as buscas, impulsionados pelo baixo custo e ampla aceitação no mercado de usados.

Além disso, veículos como o Honda Civic se destacam por oferecer maior conforto e acabamento, apesar de ser um dos modelos mais antigos dentro da faixa de preço.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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