Lotofácil 3645: apostador acerta sozinho as 15 dezenas e o sortudo levou pra casa prêmio de quase R$1.4 milhões

Além do grande vencedor, a Lotofácil 3645 também distribuiu prêmios significativos para milhares de outros apostadores

Isabella Valverde - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Lotofácil voltou a premiar um novo milionário no Brasil. No sorteio do concurso 3645, realizado na noite desta quarta-feira (25), um único apostador conseguiu a façanha de acertar todas as 15 dezenas sorteadas, garantindo uma mudança radical de vida com o prêmio principal.

Diferente de outros concursos que costumam dividir o prêmio entre vários ganhadores, desta vez a sorte sorriu para apenas uma pessoa. O prêmio total acumulado para a faixa principal era de R$ 1.399.315,17.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 25.

De acordo com as informações detalhadas da Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora que faturou sozinha o prêmio de quase R$ 1,4 milhão foi registrada na cidade de Catalão, em Goiás.

O sortudo realizou uma aposta simples e agora entra para a lista de novos milionários do país.

Além do grande vencedor, a Lotofácil 3645 também distribuiu prêmios significativos para milhares de outros apostadores que acertaram entre 11 e 14 números.

Próximo sorteio

Com o encerramento do concurso 3645, as atenções agora se voltam para o próximo sorteio da Lotofácil, o concurso 3646, que será realizado nesta quinta-feira (26). A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 1,7 milhão

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

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