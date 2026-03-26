“Minha avó me ensinou”: truque faz folhas durarem o dobro do tempo na geladeira e evita desperdício no dia a dia
Método simples com papel-toalha ajuda a controlar a umidade e mantém verduras frescas por mais tempo
Um truque simples de cozinha tem chamado atenção por ajudar a conservar folhas por muito mais tempo dentro da geladeira. A técnica, ensinada de geração em geração, utiliza apenas papel-toalha e pode evitar o desperdício de alimentos no dia a dia.
De acordo com conteúdo produzido por Fausto Fagioli Fonseca, o segredo está no controle da umidade. Segundo ele, o excesso de água é o principal responsável por acelerar o apodrecimento de folhas como alface, rúcula e espinafre.
Por que as folhas estragam rápido
As folhas verdes são sensíveis às variações de umidade. Quando ficam molhadas demais, tendem a apodrecer rapidamente. Por outro lado, quando perdem água em excesso, murcham e perdem textura.
Além disso, dentro da geladeira, especialmente na gaveta de hortaliças, ocorre condensação. Como resultado, a umidade se acumula e acelera a deterioração dos alimentos.
Por isso, encontrar um equilíbrio entre umidade e ventilação é essencial para aumentar a durabilidade das folhas.
Como usar papel-toalha para conservar folhas
O método consiste em criar um ambiente controlado dentro do recipiente onde as folhas ficam armazenadas. Para isso, o papel-toalha atua como regulador de umidade.
Veja o passo a passo:
- Lave bem as folhas em água corrente;
- Deixe de molho em solução com água e vinagre ou produto higienizador;
- Enxágue novamente para remover resíduos;
- Seque completamente as folhas;
- Forre um recipiente com papel-toalha;
- Coloque uma camada de folhas;
- Cubra com outra folha de papel-toalha;
- Repita o processo, se necessário;
- Feche bem o recipiente ou utilize saco plástico vedado;
- Armazene na gaveta de hortaliças.
Além disso, é importante trocar o papel-toalha sempre que ele estiver muito úmido.
Por que o truque funciona
O papel-toalha absorve o excesso de água sem ressecar completamente as folhas. Dessa forma, ele cria um microambiente mais estável, que preserva a textura e a aparência dos alimentos.
Consequentemente, folhas que durariam poucos dias podem se manter frescas por até uma semana ou mais, dependendo da qualidade inicial.
Além disso, o método ajuda a manter a geladeira mais organizada e reduz perdas no consumo doméstico.
Cuidados que fazem diferença
Alguns hábitos simples potencializam ainda mais o resultado:
- Não guardar folhas molhadas;
- Evitar amassar ou compactar os alimentos;
- Manter a gaveta da geladeira limpa;
- Não misturar folhas cortadas com inteiras.
Assim, pequenos ajustes na rotina ajudam a prolongar ainda mais a conservação.
Segundo Fausto Fagioli Fonseca, o que mais chama atenção nesse método é a simplicidade. Com apenas um item de cozinha e organização no armazenamento, é possível manter as folhas frescas por muito mais tempo.
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