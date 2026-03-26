“Minha avó me ensinou”: truque faz folhas durarem o dobro do tempo na geladeira e evita desperdício no dia a dia

Método simples com papel-toalha ajuda a controlar a umidade e mantém verduras frescas por mais tempo

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Um truque simples de cozinha tem chamado atenção por ajudar a conservar folhas por muito mais tempo dentro da geladeira. A técnica, ensinada de geração em geração, utiliza apenas papel-toalha e pode evitar o desperdício de alimentos no dia a dia.

De acordo com conteúdo produzido por Fausto Fagioli Fonseca, o segredo está no controle da umidade. Segundo ele, o excesso de água é o principal responsável por acelerar o apodrecimento de folhas como alface, rúcula e espinafre.

Por que as folhas estragam rápido

As folhas verdes são sensíveis às variações de umidade. Quando ficam molhadas demais, tendem a apodrecer rapidamente. Por outro lado, quando perdem água em excesso, murcham e perdem textura.

Além disso, dentro da geladeira, especialmente na gaveta de hortaliças, ocorre condensação. Como resultado, a umidade se acumula e acelera a deterioração dos alimentos.

Por isso, encontrar um equilíbrio entre umidade e ventilação é essencial para aumentar a durabilidade das folhas.

Como usar papel-toalha para conservar folhas

O método consiste em criar um ambiente controlado dentro do recipiente onde as folhas ficam armazenadas. Para isso, o papel-toalha atua como regulador de umidade.

Veja o passo a passo:

Lave bem as folhas em água corrente; Deixe de molho em solução com água e vinagre ou produto higienizador; Enxágue novamente para remover resíduos; Seque completamente as folhas; Forre um recipiente com papel-toalha; Coloque uma camada de folhas; Cubra com outra folha de papel-toalha; Repita o processo, se necessário; Feche bem o recipiente ou utilize saco plástico vedado; Armazene na gaveta de hortaliças.

Além disso, é importante trocar o papel-toalha sempre que ele estiver muito úmido.

Por que o truque funciona

O papel-toalha absorve o excesso de água sem ressecar completamente as folhas. Dessa forma, ele cria um microambiente mais estável, que preserva a textura e a aparência dos alimentos.

Consequentemente, folhas que durariam poucos dias podem se manter frescas por até uma semana ou mais, dependendo da qualidade inicial.

Além disso, o método ajuda a manter a geladeira mais organizada e reduz perdas no consumo doméstico.

Cuidados que fazem diferença

Alguns hábitos simples potencializam ainda mais o resultado:

Não guardar folhas molhadas;

Evitar amassar ou compactar os alimentos;

Manter a gaveta da geladeira limpa;

Não misturar folhas cortadas com inteiras.

Assim, pequenos ajustes na rotina ajudam a prolongar ainda mais a conservação.

Segundo Fausto Fagioli Fonseca, o que mais chama atenção nesse método é a simplicidade. Com apenas um item de cozinha e organização no armazenamento, é possível manter as folhas frescas por muito mais tempo.

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