A maior praia artificial da América do Sul fica somente a 200 km de Goiânia

Complexo aquático oferece lazer, esportes de aventura e uma orla de 24 mil m² às margens do Corumbá IV

Ícaro Gonçalves - 27 de março de 2026

Complexo aquático do Bali Park, em Luziânia (Foto: Reprodução / TripAdvisor)

Se engana quem pensa que precisa ir para o litoral brasileiro para encontrar boas praias. A verdade é que a maior praia artificial da América do Sul fica em Goiás, a menos de 200 km de Goiânia.

O local em questão é o Bali Park, um parque aquático completo com piscina de ondas que fica no Lago Corumbá IV, no município de Luziânia.

A estrutura impressiona pela grandiosidade, contando com uma faixa de areia branca e macia que se estende por mais de 24 mil metros quadrados.

Para garantir a diversão, a piscina de ondas possui uma lâmina d’água de 4,6 mil metros, simulando o movimento do mar.

O parque oferece de tudo um pouco para os turistas de várias idades: além da praia gigantesca, tem tirolesa, esportes aquáticos como wakeboard, standup paddle, escalada e caiaque, bar flutuante e gastronomia requintada.

O ambiente é integrado à natureza e com uma vista para o lago. Em breve, também deve ser lançado o projeto com rio lento (canal de água raso e com leve correnteza, onde visitantes flutuam tranquilamente sobre boias), toboáguas, hotelaria e outras atrações.

Para aproveitar um dia de lazer, os ingressos na modalidade “Day Use” variam conforme a temporada, com valores médios a partir de R$ 120 para adultos.

Entretanto, o parque costuma fazer pacotes promocionais para grupos e famílias em no site oficial, o que garante opções mais acessíveis para o público.

Aventura praiana em pleno Cerrado

Os aventureiros encontram adrenalina na Mega Tirolesa, que permite um voo panorâmico sobre o complexo para até quatro pessoas simultaneamente.

Além disso, as águas calmas do Lago Corumbá IV são o cenário ideal para a prática de modalidades como o wakeboard e o caiaque.

Quem deseja estender a estadia pode optar por hotéis fazenda e pousadas charmosas que ficam nas proximidades do lago e no centro de Luziânia.

Entre as opções mais procuradas estão o Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras e o Rancho Tucuna, que oferecem conforto e contato direto com o Cerrado.

Novos investimentos

O futuro do Bali Park reserva ainda mais comodidade com a entrega do Bali Resort, que terá 480 apartamentos modernos integrados ao complexo aquático.

Ainda em construção, o resort oferece oportunidades de investimento para que desejar comprar um apartamento. As unidades são vendidas através do sistema de multipropriedade, onde o comprador faz a aquisição de uma fração imobiliária.

O parque tem capacidade de receber até quatro mil pessoas diariamente, e se consolidou como um refúgio acessível para quem busca o clima litorâneo no coração do Brasil.

A proximidade com Brasília e Goiânia reforça o potencial do destino, que une infraestrutura de padrão internacional a uma natureza exuberante.

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