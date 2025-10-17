Mãe da Marília Mendonça, Dona Ruth planeja casa de campo no Lago Corumbá IV

Local escolhido será o Condomínio Reserva Fazenda Canoa, empreendimento de altíssimo padrão com primeira vinícola integrada ao condomínio do Centro-Oeste

Ruan Monyel - 17 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, anunciou que vai construir uma casa de campo para a família em Silvânia, cidade goiana às margens do Lago Corumbá IV.

O novo refúgio de lazer ficará no Condomínio Reserva Fazenda Canoa, um empreendimento de altíssimo padrão que reúne luxo, natureza e experiências exclusivas — entre elas, a primeira vinícola integrada a um condomínio no Centro-Oeste, a Bodega Costa Cave.

Em publicação nas redes sociais, Dona Ruth revelou que o projeto da chamada “segunda moradia” será desenvolvido pela arquiteta Dannyella Picotto, da Picotto Arquitetura, profissional com formação internacional e referência em arquitetura de luxo.

Além do projeto arquitetônico, Dannyella também será responsável pela curadoria de móveis, obras de arte e materiais de acabamento que vão compor o estilo sofisticado da nova residência.

“Na implantação do Fazenda Canoa, investimos em elementos para qualificar o ambiente e atrair um público tão exigente quanto. Agora, vamos trazer a mesma proposta de sofisticação e exclusividade para a casa de campo da família, de acordo com as preferências da Dona Ruth”, afirmou a arquiteta.

Luxo em meio ao Cerrado

Localizado entre as paisagens naturais do Cerrado goiano e contornando o Lago Corumbá IV, o Condomínio Reserva Fazenda Canoa promete redefinir o conceito de luxo na região.

O espaço conta com infraestrutura náutica completa, vinícola boutique, estaleiro para embarcações de até 50 pés, heliponto duplo e o maior complexo esportivo da região, projetado para receber torneios internacionais.

“As particularidades do empreendimento são muitas — desde a integração com a natureza até as comodidades exclusivas que o tornam único no país”, destaca o idealizador do projeto, advogado e empresário Fernando Costa, da FRSC Participações.

