De Abadiânia a Corumbá de Goiás: conheça os pontos turísticos pelo Lago Corumbá IV

Da espiritualidade à aventura, descubra um percurso que conecta cidade com natureza, lazer e história

Anna Júlia Steckelberg - 17 de agosto de 2025

Imagem mostra turistas descendo em tirolesa no lago Corumbá IV. (Foto: Divulgação)

Durante décadas, Abadiânia foi centro de um turismo espiritual intenso, centrado na Casa Dom Inácio de Loyola. Porém, com o declínio desse fluxo, a cidade decidiu virar a página, e encontrou no Lago Corumbá IV uma rota de redenção e encantamento.

O Lago Corumbá IV nasceu com propósito: inaugurado em 2006, o reservatório tem área de 173 km² e profundidade de até 90 metros, fruto da barragem de 76 metros de altura da Usina Hidrelétrica Corumbá IV. Mas suas águas cristalinas e sempre cheias, graças ao sistema a fio d’água, tornaram o lago atrativo natural para lazer e ecoturismo.

Na margem abadianense, o Escarpas Eco Parque virou referência de aventura pelo lago: caiaque, stand-up paddle, flutuante, trilhas ecológicas e, estrela do parque, uma tirolesa de 550 metros com quase um minuto de voo sobre as águas, culminando com rapel para descer do ponto de chegada.

Esse ponto ficou tão emblemático que tem alimentado um circuito turístico complementado por marinas, trilhas, arvorismo e promete infraestrutura completa com clube, restaurante e condomínio de lazer. O prefeito de Abadiânia reforça que essas iniciativas ajudaram a reinventar a economia local, antes tão dependente do turismo religioso.

Navegação, pesca e ecoturismo entre municípios

O lago toca sete municípios goianos, incluindo Alexânia, Luziânia, Silvânia e Corumbá de Goiás.

As águas estão abastecidas e constantes, favorecendo atividades como pesca esportiva, vela, jet-ski, canoagem e mergulho, e a instalação de uma marina está no radar para impulsionar ainda mais essa vocação náutica.

Seguindo pela represa, chega-se a Corumbá, berço de um centro histórico de tirar o fôlego e de cachoeiras, como o Salto do Corumbá, um convite a estender o passeio para passeios náuticos e mais natureza.

Roteiro sugerido ao longo do Lago Corumbá IV:

Comece em Abadiânia, redescobrindo o turismo pós-espiritual com ecoaventura no Escarpas Eco Parque.

Atravesse o lago com opções de navegação, pesca ou stand-up; explore a natureza e o visual do cerrado refletido na água.

Termine em Corumbá, unindo o relaxamento nas cachoeiras à paisagem do lago.

Esse trecho do Centro-Oeste, entre Abadiânia e Corumbá, oferece um panorama surpreendente, onde o turismo espiritual cede lugar ao ecoturismo, ao lazer aquático e à história. Preparado para se deixar levar por esse roteiro que vai da fé ao descanso, com os olhos voltados às águas do lago?

