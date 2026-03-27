A planta ‘mágica’ que você deve ter no quarto para acabar com a insônia e purificar o ar

Discreta, resistente e fácil de cuidar, a planta virou queridinha de quem quer um quarto mais agradável sem mudar toda a rotina

Layne Brito - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Ter uma planta no quarto pode parecer apenas um detalhe de decoração, mas algumas espécies passaram a ganhar fama por irem além da estética.

Entre elas, a Espada-de-São-Jorge, também conhecida como Sansevieria, virou uma das mais comentadas por quem busca um ambiente mais confortável para descansar e, de quebra, deixar o cômodo com sensação de ar mais leve.

O interesse em torno da planta cresceu justamente por uma característica que chama atenção: ao contrário de muitas espécies, ela costuma ser lembrada por seguir ativa também durante a noite, o que a transformou em uma das favoritas para dormitórios.

Na prática, isso ajudou a consolidar a imagem da Sansevieria como uma aliada de quem quer montar um quarto mais acolhedor, silencioso visualmente e associado à sensação de bem-estar.

Por que a Espada-de-São-Jorge ganhou fama nos quartos

Além de ser resistente e exigir poucos cuidados, a planta costuma agradar por ocupar pouco espaço e se adaptar bem a ambientes internos.

Isso faz com que ela apareça como opção prática para quem quer inserir um toque natural no quarto sem precisar de uma rotina complicada de manutenção.

Outro ponto que impulsiona a popularidade da espécie é a ideia de que ela contribui para um ambiente mais agradável durante a noite.

Por isso, muita gente associa a presença da planta a uma atmosfera mais tranquila, favorável ao relaxamento antes de dormir.

Embora não funcione como tratamento para insônia, ela pode ajudar a compor um espaço mais confortável e aconchegante para o descanso.

Lavanda também entra na lista de queridinhas

Outra planta bastante lembrada nesse tipo de proposta é a lavanda.

Conhecida pelo aroma marcante, ela costuma ser associada à sensação de calma e relaxamento.

No quarto, aparece como escolha de quem quer unir perfume suave e decoração delicada em um mesmo elemento.

No fim, o sucesso dessas plantas está na combinação entre praticidade, beleza e a sensação de cuidado com o ambiente.

Mais do que prometer milagres, elas entram como pequenas aliadas para transformar o quarto em um espaço visualmente mais leve, acolhedor e convidativo para o descanso.

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