3 plantas que trazem azar, e muita gente que tem elas em casa não sabe, segundo especialistas

Presentes em muitos lares, algumas espécies carregam significados negativos em tradições antigas e costumam passar despercebidas na decoração

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Elas enfeitam salas, varandas, cozinhas e até corredores sem chamar atenção para nada além da própria beleza. Mas, para algumas tradições ligadas à energia dos ambientes, certas plantas podem representar mais do que um simples elemento decorativo.

Em vez de equilíbrio, proteção ou prosperidade, algumas espécies acabam sendo associadas a bloqueios, tensão e até má sorte dentro de casa.

A ideia pode soar estranha para muita gente, principalmente porque várias dessas plantas são populares e aparecem com frequência em jardins e interiores.

Ainda assim, especialistas em harmonização de ambientes e linhas como o Feng Shui costumam alertar que determinadas características, como espinhos, seivas tóxicas ou simbologias ligadas à estagnação, podem influenciar a forma como esses elementos são percebidos no espaço.

Veja três plantas que, segundo essas crenças, são associadas ao azar:

1. Cactos

Apesar de muito usados na decoração por serem práticos e bonitos, os cactos costumam ser vistos com cautela por conta dos espinhos.

Em algumas interpretações, eles simbolizam defesa excessiva, tensão e energia agressiva, especialmente quando posicionados em áreas internas de convivência.

2.Comigo-ninguém-pode

Bastante popular nas casas brasileiras, essa planta é conhecida pela fama de proteção.

No entanto, especialistas também apontam que sua toxicidade e o próprio simbolismo de afastamento podem carregar uma energia mais pesada, ligada a conflitos, barreiras e isolamento.

4.Bonsai

Embora seja admirado pela estética sofisticada, o bonsai pode ser interpretado de forma negativa em algumas leituras energéticas.

Isso porque seu crescimento limitado e controlado simbolizaria estagnação, bloqueio de expansão e dificuldade de desenvolvimento em diferentes áreas da vida.

Mesmo com essas interpretações, vale lembrar que esse tipo de leitura está mais ligado a crenças culturais e tradições antigas do que a comprovações científicas.

Ainda assim, para quem gosta de cuidar da energia da casa, observar o simbolismo das plantas pode ser um detalhe importante na hora de montar ou renovar os ambientes.

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