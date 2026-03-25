3 plantas que trazem azar, e muita gente que tem elas em casa não sabe, segundo especialistas
Presentes em muitos lares, algumas espécies carregam significados negativos em tradições antigas e costumam passar despercebidas na decoração
Elas enfeitam salas, varandas, cozinhas e até corredores sem chamar atenção para nada além da própria beleza. Mas, para algumas tradições ligadas à energia dos ambientes, certas plantas podem representar mais do que um simples elemento decorativo.
Em vez de equilíbrio, proteção ou prosperidade, algumas espécies acabam sendo associadas a bloqueios, tensão e até má sorte dentro de casa.
A ideia pode soar estranha para muita gente, principalmente porque várias dessas plantas são populares e aparecem com frequência em jardins e interiores.
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Ainda assim, especialistas em harmonização de ambientes e linhas como o Feng Shui costumam alertar que determinadas características, como espinhos, seivas tóxicas ou simbologias ligadas à estagnação, podem influenciar a forma como esses elementos são percebidos no espaço.
Veja três plantas que, segundo essas crenças, são associadas ao azar:
1. Cactos
Apesar de muito usados na decoração por serem práticos e bonitos, os cactos costumam ser vistos com cautela por conta dos espinhos.
Em algumas interpretações, eles simbolizam defesa excessiva, tensão e energia agressiva, especialmente quando posicionados em áreas internas de convivência.
2.Comigo-ninguém-pode
Bastante popular nas casas brasileiras, essa planta é conhecida pela fama de proteção.
No entanto, especialistas também apontam que sua toxicidade e o próprio simbolismo de afastamento podem carregar uma energia mais pesada, ligada a conflitos, barreiras e isolamento.
4.Bonsai
Embora seja admirado pela estética sofisticada, o bonsai pode ser interpretado de forma negativa em algumas leituras energéticas.
Isso porque seu crescimento limitado e controlado simbolizaria estagnação, bloqueio de expansão e dificuldade de desenvolvimento em diferentes áreas da vida.
Mesmo com essas interpretações, vale lembrar que esse tipo de leitura está mais ligado a crenças culturais e tradições antigas do que a comprovações científicas.
Ainda assim, para quem gosta de cuidar da energia da casa, observar o simbolismo das plantas pode ser um detalhe importante na hora de montar ou renovar os ambientes.
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