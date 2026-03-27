Fim da escala 6x1: IFG anuncia redução da jornada de terceirizados sem redução de salários, em Anápolis

Fim da escala 6×1: IFG anuncia redução da jornada de terceirizados sem redução de salários, em Anápolis

Medida segue norma federal e atinge centenas de colaboradores em diferentes funções

Pedro Ribeiro - 27 de março de 2026

Fachada IFG Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) anunciou o fim da escala 6×1 para trabalhadores terceirizados em Anápolis, com redução da jornada semanal sem corte de salários.

A medida faz parte de uma mudança mais ampla adotada pela instituição, que atinge mais de 450 colaboradores em diferentes unidades.

No câmpus de Anápolis, servidores terceirizados já foram comunicados sobre a nova organização da carga horária.

Na prática, a jornada semanal foi reduzida de 44 para 40 horas, garantindo dois dias de folga por semana aos trabalhadores beneficiados.

A decisão segue diretrizes do Governo Federal e permite a redução da carga horária sem prejuízo na remuneração, desde que aplicada a contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva.

A mudança abrange diversas funções, como serviços administrativos, limpeza, recepção, jardinagem e apoio técnico.

Nos próximos dias, as unidades do IFG devem reorganizar as escalas para manter o funcionamento regular, especialmente em câmpus que possuem atividades aos sábados.

A medida também repercutiu no meio político. O vereador Professor Marcos (PT), que é servidor público da instituição, comemorou a decisão e destacou a importância de repensar modelos de trabalho.

Segundo ele, a mudança valoriza os trabalhadores e contribui para reduzir o desgaste físico e mental.

O parlamentar também defendeu que o tema avance para outros setores, ampliando o debate sobre jornadas mais equilibradas.

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