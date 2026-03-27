O fenômeno dos doramas: por que séries coreanas viraram febre no Brasil

Doramas conquistam brasileiros com histórias intensas, episódios curtos e forte apelo emocional nas plataformas de streaming

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Imagem: Divulgação/Netflix)

Os doramas deixaram de ser um nicho e passaram a ocupar espaço central no entretenimento brasileiro. Nos últimos anos, as séries coreanas ganharam milhões de fãs no país, dominando rankings de streaming e viralizando nas redes sociais. Mas, afinal, o que explica esse crescimento acelerado?

Segundo dados da Netflix, produções sul-coreanas como Round 6 e Pousando no Amor figuraram entre os conteúdos mais assistidos em diversos países, incluindo o Brasil, além de impulsionarem o interesse por doramas. Da mesma forma, levantamentos do Google Trends mostram aumento consistente nas buscas pelo termo no país.

Por que os doramas fazem tanto sucesso no Brasil

Um dos principais motivos do sucesso dos doramas no Brasil está na forma como as histórias são contadas. Em vez de séries longas, essas produções geralmente possuem apenas uma temporada, com começo, meio e fim bem definidos. Por isso, a experiência se torna mais dinâmica para o público.

Além disso, os roteiros apostam em emoções intensas. Romance, drama e comédia aparecem combinados, criando narrativas que prendem a atenção do espectador do início ao fim. Consequentemente, o envolvimento emocional tende a ser maior.

Outro fator importante é a identificação do público. Mesmo com diferenças culturais, os temas abordados, como amor, amizade, superação e conflitos familiares, são universais. Assim, a conexão com os brasileiros acontece de forma natural.

De acordo com a Korea Foundation, o interesse global pela cultura sul-coreana, conhecido como “Hallyu”, cresceu significativamente na América Latina. Inclusive, o Brasil aparece entre os países com maior engajamento.

Streaming impulsiona crescimento dos doramas

O avanço das plataformas de streaming foi decisivo para a popularização das séries coreanas. Principalmente, serviços como a Netflix ampliaram o acesso aos doramas, investindo tanto na distribuição quanto na produção de novos títulos.

Relatórios da própria Netflix indicam que o consumo de conteúdos coreanos cresceu mais de 4 vezes globalmente entre 2019 e 2023. No Brasil, por exemplo, esse crescimento acompanha a tendência, com títulos frequentemente aparecendo no Top 10 da plataforma.

Além disso, as redes sociais também contribuem diretamente para esse crescimento. Trechos emocionantes, cenas marcantes e recomendações de influenciadores fazem com que novos usuários descubram e comecem a assistir. Como resultado, cria-se um efeito dominó de audiência.

Estética e cultura coreana chamam atenção

Outro diferencial dos doramas está na estética visual. As produções coreanas se destacam pela fotografia cuidadosa, figurinos elegantes e cenários bem produzidos. Ao mesmo tempo, esse padrão visual eleva a experiência do espectador.

Além disso, o interesse pela cultura sul-coreana cresceu junto com as séries. Segundo dados da Statista e da Korea Creative Content Agency (KOCCA), o consumo de produtos culturais coreanos, como música, moda e gastronomia, aumentou significativamente fora da Ásia. Especialmente, entre o público jovem.

Por fim, esse conjunto de fatores transforma os doramas em mais do que simples séries, eles se tornam uma porta de entrada para uma nova cultura.

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