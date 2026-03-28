Carro fica completamente destruído após incêndio na GO-222, na zona rural de Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, que tomaram completamente o veículo

Isabella Valverde
Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas carro ficou destruído. (Foto: @sargento.torquato_bm)

Um carro da marca Renault ficou completamente destruído após pegar fogo na rodovia GO-222, na zona rural de Anápolis.

O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo local, já que as chamas se espalharam rapidamente e tomaram o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até a rodovia para atender a ocorrência. No local, a equipe realizou o combate ao fogo e conseguiu controlar as chamas.

Apesar da gravidade da situação, ninguém se feriu. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Após o trabalho de contenção, o carro ficou completamente destruído. O caso deve ser apurado para identificar as causas do ocorrido.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.