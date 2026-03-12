Duplicação da GO-222 entre Anápolis e Nerópolis avança com abertura de licitação para projeto

Trecho que deve ser contemplado tem aproximadamente 30 km de extensão e atualmente possui apenas pista simples

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Trecho da GO-222. (Foto: Reprodução/Encontre Imóveis Anápolis/Alberto Júnior)

A duplicação da GO-222, em trecho entre Anápolis e Nerópolis, está mais perto de se concretizar. Isso porque foi realizada uma sessão pública de licitação para contratar uma empresa responsável pela elaboração do projeto da obra.

No evento, conduzido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), quatro companhias apresentaram propostas de investimento.

O valor estimado para esta etapa está na casa de R$ 2.352.810,65. Vale destacar que a escolha deve ser feita seguindo critérios técnicos e de preço.

Concluída a contratação, a responsável terá um prazo de oito meses para elaborar o projeto. Depois disso, haverá uma nova licitação para contratar a execução das obras de duplicação.

Porém, vale ressaltar que o contrato poderá ter vigência de até 36 meses, conforme prevê o edital.

Via importante

O trecho que deve ser contemplado tem aproximadamente 30 km de extensão e atualmente possui apenas pista simples.

Vale destacar que a GO-222 é uma rodovia com grande fluxo de veículos, principalmente veículos de grande porte que realizam transporte de carga.

Além disso, a via é muito visada por motoristas que precisam transitar entre Anápolis e Nerópolis, também facilitando o acesso ao distrito de Goialândia e ligando o município a Nova Veneza.

Contudo, a rodovia tem a seu desfavor o fato de que muitos acidentes ocorrem no trecho. Um caso recente que se destacou ocorreu em fevereiro.

Na ocasião, um policial militar de folga precisou intervir para socorrer uma mulher que ficou presa embaixo de uma kombi, após se acidentar.

Além disso, é muito frequente que ocorrências no trecho gerem congestionamentos quilométricos na região.

Outras obras

Por fim, não só a GO-222 deve passar por intervenções nos próximos meses. Dentre os projetos e previsões de duplicação de rodovias que passam por Anápolis, estão ações na BR-414 (previstas em contrato da Ecovias) e na GO-330, que liga a cidade até Campo Limpo de Goiás.

