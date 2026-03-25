Em meio às chamas, Bíblia permanece intacta após incêndio destruir carro em Goiás
Livro foi encontrado dentro do porta-malas mesmo após veículo ser consumido pelo fogo
Uma Bíblia foi encontrada intacta após um carro ser completamente destruído por um incêndio na tarde da última terça-feira (24), em Caçu, no Sudoeste goiano.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência em uma rua da região central da cidade.
Durante o combate, os militares também precisaram adotar cuidados extras devido à presença de rede elétrica próxima ao veículo, além de realizar a proteção de uma residência nas proximidades.
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Após o controle do incêndio, foram realizados os procedimentos de rescaldo e inspeção.
Foi nesse momento que os bombeiros perceberam que alguns objetos no porta-malas não haviam sido completamente consumidos, entre eles a Bíblia, que permaneceu intacta.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. O veículo teve perda total, e o proprietário recebeu orientações sobre as medidas necessárias após o ocorrido.
O caso repercutiu entre moradores e nas redes sociais, especialmente pelo contraste entre a destruição do carro e a preservação da Bíblia.
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