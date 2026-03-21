Helicóptero do Corpo de Bombeiros é acionado para resgate após acidente com vítima fatal em Goiânia

Colisão aconteceu entre um caminhão e uma motoneta, com uma das ocupantes do veículo menor não resistindo

Davi Galvão - 21 de março de 2026

Helicóptero dos Bombeiros foi acionado para resgatar uma das vítimas do acidente. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motoneta Honda C100 Biz resultou na morte de uma mulher e deixou outra gravemente ferida na manhã deste sábado (21), em Goiânia. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate às pressas.

A colisão aconteceu na Avenida Ephraim de Morais, no Setor Santos Dumont. A vítima fatal, que conduzia a moto, ainda não foi identificada formalmente e teve o óbito confirmado no local pelas equipes de resgate.

Informações preliminares indicam que o condutor do caminhão VW/9.170 trafegava pela avenida no sentido Sul/Norte no momento da batida. As circunstâncias exatas que levaram à colisão ainda serão apuradas pela perícia técnica.

Com o impacto, a condutora da motoneta não resistiu aos ferimentos, enquanto a passageira que estava na garupa precisou de atendimento imediato.

O Corpo de Bombeiros e o serviço de operações aéreas da corporação realizaram o resgate da sobrevivente. Devido à gravidade do quadro clínico, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC) para determinar melhor a dinâmica dos fatos.

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