O peixe que supera a tilápia e é perfeito para filé, além de fácil de fazer, segundo chefs

Com sabor suave e carne firme, peixe ganha espaço como alternativa prática, nutritiva e versátil no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Em meio aos peixes mais conhecidos, um nome discreto vem ganhando espaço justamente por surpreender no sabor e na versatilidade.

A corvina, comum tanto em águas salgadas quanto em rios brasileiros, tem conquistado cozinhas domésticas e restaurantes por oferecer um preparo simples aliado a um resultado sofisticado.

Com bom rendimento em filé e textura firme, ela se tornou uma alternativa cada vez mais procurada por quem deseja variar além da tilápia.

Por que a corvina vem ganhando destaque

Com sabor suave e carne consistente, a corvina se adapta facilmente a diferentes receitas. Ela pode ser grelhada, assada ou utilizada em pratos mais elaborados, como moquecas, sem perder a qualidade.

Outro fator que chama atenção é o rendimento. Por possuir menos espinhas e boa estrutura de filé, o aproveitamento é maior, o que agrada tanto quem cozinha em casa quanto profissionais da gastronomia.

Além disso, o preparo costuma ser rápido e prático, ideal para o dia a dia. Mesmo sem muita experiência na cozinha, é possível obter um prato saboroso com poucos ingredientes.

Valor nutricional e preparo simples

A corvina também se destaca pelo valor nutricional. Rica em proteínas, ela fornece nutrientes importantes, como ômega-3, vitaminas do complexo B, fósforo e selênio, que contribuem para a saúde do coração, do cérebro e do sistema imunológico.

Com teor de gordura moderado e carne branca, é uma escolha interessante para quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor.

Uma das formas mais simples de preparo é a versão grelhada com manteiga. Basta temperar os filés com sal, pimenta e páprica, grelhar por poucos minutos de cada lado e finalizar com manteiga derretida, alho e limão.

O toque final de salsinha realça o sabor e deixa o prato ainda mais aromático.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!