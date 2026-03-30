Corpo é encontrado de cabeça para baixo dentro de cisterna em Goiânia

Vítima foi localizada submersa em estrutura coberta por lona, e suspeito teria confessado o crime informalmente

Pedro Ribeiro - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um idoso, de 66 anos, foi encontrado morto dentro de uma cisterna em uma residência no Residencial Porto Seguro, em Goiânia, nesta segunda-feira (30).

A vítima foi identificada como Dário Pinto de Faria, de 66 anos.

O corpo foi localizado submerso de cabeça para baixo, sendo visíveis apenas as solas dos calçados.

Familiares estranharam o desaparecimento do homem pela manhã e iniciaram buscas pela propriedade.

Em determinado momento, um parente encontrou a cisterna coberta por uma lona e, ao verificar o interior, percebeu a presença do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada da vítima.

Foi realizado perícia e foram identificadas lesões na região frontal da cabeça, além de escoriações nas costas, que podem indicar que o idoso foi arrastado.

Segundo informações dos próprios familiares, a vítima estava na companhia de um homem que tinha acesso à residência e mantinha relação de confiança com a família.

Os dois permaneceram juntos até a madrugada, realizando atividades no computador ligadas a investimentos digitais.

O suspeito foi localizado posteriormente por equipes policiais e teria confessado informalmente a prática do crime.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que apura a motivação e a dinâmica dos acontecimentos.

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