A carne que custa metade do valor e bate de frente com a picanha e o contrafilé
Esqueça cortes caros: opção pouco valorizada surpreende pela maciez e sabor, custando bem menos que carnes nobres
Quando o assunto é churrasco, muitos pensam logo em picanha ou contrafilé. Porém, com os preços cada vez mais altos, manter essa tradição pesa no bolso.
A boa notícia é que existe um corte mais barato que pode entregar um resultado tão bom quanto — e ainda economizar bastante.
O destaque vai para o chã de fora, também conhecido como coxão duro. Apesar da fama de carne rígida, ele pode ser extremamente macio e saboroso quando bem escolhido e preparado.
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O segredo começa no açougue. Prefira peças com boa aparência, gordura levemente amarelada e textura firme, mas não ressecada.
O preço também chama a atenção: enquanto cortes nobres podem ultrapassar R$ 60 o quilo, esse corte costuma ser encontrado por cerca de R$ 30 a R$ 35, representando quase metade do valor.
No preparo, a simplicidade faz diferença. O ideal é selar a carne em fogo alto, criando uma crosta externa que mantém os sucos internos. O ponto ideal é “menos para mal passado”, garantindo maciez e suculência.
Depois de retirar da grelha, é essencial deixar a carne descansar por alguns minutos antes de cortar. Esse processo ajuda a redistribuir os líquidos e melhora ainda mais o sabor.
Na hora de servir, basta fatiar e temperar com sal. Para complementar, uma farofa ou molho simples já elevam o prato.
O resultado surpreende: uma carne macia, suculenta e cheia de sabor, mostrando que não é preciso gastar muito para fazer um churrasco de qualidade.
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