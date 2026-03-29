A carne que custa metade do valor e bate de frente com a picanha e o contrafilé

Esqueça cortes caros: opção pouco valorizada surpreende pela maciez e sabor, custando bem menos que carnes nobres

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é churrasco, muitos pensam logo em picanha ou contrafilé. Porém, com os preços cada vez mais altos, manter essa tradição pesa no bolso.

A boa notícia é que existe um corte mais barato que pode entregar um resultado tão bom quanto — e ainda economizar bastante.

O destaque vai para o chã de fora, também conhecido como coxão duro. Apesar da fama de carne rígida, ele pode ser extremamente macio e saboroso quando bem escolhido e preparado.

O segredo começa no açougue. Prefira peças com boa aparência, gordura levemente amarelada e textura firme, mas não ressecada.

O preço também chama a atenção: enquanto cortes nobres podem ultrapassar R$ 60 o quilo, esse corte costuma ser encontrado por cerca de R$ 30 a R$ 35, representando quase metade do valor.

No preparo, a simplicidade faz diferença. O ideal é selar a carne em fogo alto, criando uma crosta externa que mantém os sucos internos. O ponto ideal é “menos para mal passado”, garantindo maciez e suculência.

Depois de retirar da grelha, é essencial deixar a carne descansar por alguns minutos antes de cortar. Esse processo ajuda a redistribuir os líquidos e melhora ainda mais o sabor.

Na hora de servir, basta fatiar e temperar com sal. Para complementar, uma farofa ou molho simples já elevam o prato.

O resultado surpreende: uma carne macia, suculenta e cheia de sabor, mostrando que não é preciso gastar muito para fazer um churrasco de qualidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!