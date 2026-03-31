A cidade brasileira que parou no tempo: o destino que virou febre entre turistas em 2026

Cidade mineira preserva quase toda sua arquitetura colonial e encanta turistas ao oferecer uma imersão única no Brasil do século XVIII

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Fundada no início do século XVIII, uma cidade mineira segue desafiando o tempo ao conservar, de forma impressionante, traços quase intactos de um dos períodos mais ricos da história brasileira.

Localizada a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, Ouro Preto continua a encantar visitantes com seu cenário histórico preservado e atmosfera que remete diretamente ao Ciclo do Ouro.

Reconhecida em 1980 como o primeiro Patrimônio Mundial da Unesco no Brasil, a cidade mantém cerca de 90% de sua arquitetura original.

Suas ladeiras íngremes, casarões coloniais e igrejas barrocas compõem um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada detalhe guarda histórias de riqueza, fé e disputas políticas.

Arquitetura e arte que atravessam séculos

Ouro Preto é um dos maiores expoentes do Barroco brasileiro. Obras de artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde transformaram a cidade em referência cultural.

Igrejas como a de São Francisco de Assis impressionam não apenas pela imponência, mas também pela riqueza artística, com esculturas em pedra-sabão e pinturas que parecem ganhar vida.

Ao caminhar pelas ruas de pedra, o visitante encontra um patrimônio histórico preservado com rigor, onde fachadas, janelas e detalhes arquitetônicos permanecem praticamente os mesmos desde o século XVIII.

História viva e experiências culturais

Além da arte, a cidade foi palco de acontecimentos marcantes, como a Inconfidência Mineira, movimento que marcou a luta pela independência no período colonial. Esse passado histórico se reflete em museus e monumentos espalhados pelo município.

A experiência vai além da história. A gastronomia típica mineira é parte essencial da visita, com pratos tradicionais como o frango ao molho pardo, acompanhado de tutu e torresmo.

Durante o inverno, Ouro Preto ganha ainda mais vida com o Festival de Inverno, que atrai turistas com programação cultural diversificada.

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