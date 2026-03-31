Alerta de bombeiro: 5 coisas que nunca podem ser deixadas dentro do carro

Objetos comuns podem causar incêndios, explosões e até acidentes quando expostos ao calor dentro do veículo

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Veja 5 coisas que não podem ser deixadas no carro e entenda os riscos de incêndio e explosão causados pelo calor.
(Foto: Freepik)

Deixar objetos dentro do carro pode parecer algo inofensivo. No entanto, alguns itens do dia a dia podem representar riscos sérios quando ficam expostos ao calor, principalmente em dias quentes.

De acordo com orientações do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Jarbas Barbosa, a temperatura interna de um veículo pode ultrapassar facilmente os 70 °C. Por isso, certos objetos podem causar acidentes, incêndios ou até explosões.

Itens que podem causar riscos dentro do carro

Alguns objetos comuns exigem atenção especial. Veja os principais:

Leia também
  • Isqueiro: pode explodir com o aumento da temperatura interna
  • Perfume: contém álcool e substâncias inflamáveis, o que aumenta o risco de incêndio
  • Óculos: as lentes podem funcionar como lupa e concentrar os raios solares
  • Aerossóis (desodorantes, sprays): acumulam pressão com o calor e podem explodir
  • Garrafa de água: pode agir como lente e intensificar a luz solar, além de representar risco de travar pedais

Além disso, muitos desses itens passam despercebidos no dia a dia. Mesmo assim, eles podem se tornar perigosos em ambientes fechados e aquecidos.

Por que o carro se torna um ambiente perigoso

A temperatura dentro de um carro fechado pode subir rapidamente. Isso acontece porque o veículo funciona como uma estufa, acumulando calor.

Dessa forma, objetos sensíveis ao calor podem sofrer alterações químicas ou físicas. Consequentemente, aumentam as chances de incêndio ou explosão.

Como evitar acidentes

A recomendação principal é simples: evite deixar objetos no interior do veículo, especialmente em dias quentes.

Além disso, sempre que possível, estacione em locais cobertos ou com sombra. Outra medida importante envolve revisar o interior do carro antes de sair, retirando itens que possam oferecer risco.

Com cuidados simples, é possível evitar acidentes graves e garantir mais segurança no dia a dia. Assista:

 

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Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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