Alerta de bombeiro: 5 coisas que nunca podem ser deixadas dentro do carro
Objetos comuns podem causar incêndios, explosões e até acidentes quando expostos ao calor dentro do veículo
Deixar objetos dentro do carro pode parecer algo inofensivo. No entanto, alguns itens do dia a dia podem representar riscos sérios quando ficam expostos ao calor, principalmente em dias quentes.
De acordo com orientações do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Jarbas Barbosa, a temperatura interna de um veículo pode ultrapassar facilmente os 70 °C. Por isso, certos objetos podem causar acidentes, incêndios ou até explosões.
Itens que podem causar riscos dentro do carro
Alguns objetos comuns exigem atenção especial. Veja os principais:
- O erro nº 1 ao fazer carne moída que faz ela soltar água e ficar com gosto ruim
- Novo radar inteligente: motoristas brasileiros devem ficar atentos a novas infrações que podem gerar multa
- A maior obra da China: ponte de 55 km sobre o mar custou US$ 20 bilhões e usou ferro suficiente para construir 60 Torres Eiffel
- Isqueiro: pode explodir com o aumento da temperatura interna
- Perfume: contém álcool e substâncias inflamáveis, o que aumenta o risco de incêndio
- Óculos: as lentes podem funcionar como lupa e concentrar os raios solares
- Aerossóis (desodorantes, sprays): acumulam pressão com o calor e podem explodir
- Garrafa de água: pode agir como lente e intensificar a luz solar, além de representar risco de travar pedais
Além disso, muitos desses itens passam despercebidos no dia a dia. Mesmo assim, eles podem se tornar perigosos em ambientes fechados e aquecidos.
Por que o carro se torna um ambiente perigoso
A temperatura dentro de um carro fechado pode subir rapidamente. Isso acontece porque o veículo funciona como uma estufa, acumulando calor.
Dessa forma, objetos sensíveis ao calor podem sofrer alterações químicas ou físicas. Consequentemente, aumentam as chances de incêndio ou explosão.
Como evitar acidentes
A recomendação principal é simples: evite deixar objetos no interior do veículo, especialmente em dias quentes.
Além disso, sempre que possível, estacione em locais cobertos ou com sombra. Outra medida importante envolve revisar o interior do carro antes de sair, retirando itens que possam oferecer risco.
Com cuidados simples, é possível evitar acidentes graves e garantir mais segurança no dia a dia. Assista:
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