Brasileiros que trabalharam em 2024 com carteira assinada podem receber benefício em dinheiro do governo

Para quem trabalhou de carteira assinada, uma regra já em vigor pode render uma boa notícia nos próximos meses

Gustavo de Souza - 31 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Brasileiros que passaram por 2024 com a carteira assinada podem ter uma boa notícia à espera em 2026. Isso porque o governo federal já definiu as regras do abono salarial referente ao ano-base de 2024, pago a quem se enquadra nos critérios do PIS/Pasep.

O benefício pode chegar a R$ 1.621, valor do salário mínimo considerado para o calendário deste ano. No entanto, o pagamento não é automático para todos os trabalhadores formais, sendo preciso cumprir exigências de tempo de cadastro, renda e registro correto das informações pelo empregador.

Têm direito ao abono os trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham exercido atividade remunerada formal por no mínimo 30 dias em 2024 e recebido, em média, até R$ 2.766 por mês no período. Também é necessário que o empregador tenha informado corretamente os dados no eSocial até 13 de outubro de 2025.

Na prática, o PIS é destinado aos empregados da iniciativa privada e tem pagamento feito pela Caixa. Já o Pasep contempla servidores públicos e é pago pelo Banco do Brasil, conforme o calendário oficial aprovado pelo Codefat.

O valor varia proporcionalmente de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base, com 1/12 do salário mínimo pago para cada mês de vínculo formal em 2024. Quem trabalhou durante os 12 meses e atende às exigências pode sacar o valor cheio.

A previsão oficial é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados em 2026, com desembolso de R$ 33,5 bilhões. O calendário público indica pagamentos a partir de 16 de fevereiro, escalonados conforme o mês de nascimento, com prazo final para saque em 30 de dezembro de 2026.

A consulta pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, pelo telefone 158 e, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, também pelos canais da Caixa.

O banco informa ainda que o crédito pode cair em conta, poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem ou ser sacado pelos canais autorizados.

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