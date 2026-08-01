Nem no molho, nem no prato: o segredo para acertar o sal do macarrão começa na água

Técnica simples usada por chefs muda o sabor do macarrão desde o cozimento e evita correções exageradas na hora de servir à mesa

Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Preparar um macarrão saboroso parece simples, mas um pequeno erro durante o cozimento pode deixar a massa sem graça. Quando isso acontece, muita gente tenta compensar acrescentando sal diretamente ao molho ou ao prato.

O segredo, porém, está em salgar corretamente a água da panela. A orientação dos chefs é que o líquido fique bem temperado antes de receber o macarrão, já que é nesse momento que a massa absorve parte do sabor.

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Quanto sal colocar na água

A recomendação mais comum é usar aproximadamente uma colher de sopa rasa de sal para cada litro de água. A quantidade pode variar conforme o tipo de massa, o molho escolhido e o gosto de quem prepara.

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A comparação com a “água do mar” serve como referência de sabor, mas não deve ser seguida de forma literal. A água precisa estar salgada o suficiente para temperar o macarrão, sem ficar excessivamente forte.

O sal deve ser colocado quando a água estiver próxima da fervura. Em seguida, basta misturar bem e adicionar a massa, respeitando o tempo indicado na embalagem.

Massa já começa temperada

Durante o cozimento, o macarrão absorve água e, com ela, parte do sal. Por isso, temperar apenas o molho pode resultar em um prato desequilibrado: molho saboroso e massa praticamente sem gosto.

Outro cuidado é provar antes de fazer qualquer correção. Molhos com queijo, bacon, embutidos, azeitonas ou ingredientes industrializados já costumam ter bastante sódio.

Também vale reservar um pouco da água do cozimento. Rica em amido, ela ajuda a deixar o molho mais cremoso e facilita a ligação entre os ingredientes.

Assim, o acerto não depende de jogar sal por cima no momento de servir. O sabor é construído desde a panela, enquanto o macarrão ainda está cozinhando.

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