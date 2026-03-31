O erro nº 1 ao fazer carne moída que faz ela soltar água e ficar com gosto ruim

Descuido muito comum no início do preparo compromete o sabor, a textura e até o aspecto final da carne

Layne Brito - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A carne moída está entre os ingredientes mais versáteis e populares da cozinha brasileira. Presente em molhos, recheios, escondidinhos, lasanhas e receitas do dia a dia, ela costuma parecer simples de preparar.

Justamente por isso, muita gente acredita que basta jogar na panela, temperar e esperar cozinhar para obter um bom resultado.

Só que esse processo, aparentemente básico, esconde um erro bastante comum que pode arruinar a receita antes mesmo de ela ganhar cor.

Quando a carne começa a soltar muita água, perde o dourado, fica pálida e ainda adquire um sabor menos marcante, o problema geralmente não está no tempero, mas na forma como ela foi colocada no fogo.

Panela pouco quente é a principal vilã

O erro nº 1 ao fazer carne moída é colocar o alimento em uma panela ainda morna ou em fogo baixo.

Nessas condições, em vez de dourar rapidamente, a carne começa a cozinhar no próprio líquido, liberando água e impedindo a formação daquela crosta que concentra sabor.

O resultado é uma carne acinzentada, úmida demais e com gosto mais apagado.

Sem calor suficiente, ela não frita como deveria e perde justamente a etapa que faz diferença no aroma e na textura final do prato.

Pequenos hábitos mudam o resultado

Para evitar esse problema, o ideal é aquecer bem a panela antes de adicionar a carne.

Outro cuidado importante é não colocar quantidade excessiva de uma só vez, porque isso reduz a temperatura da superfície e favorece a liberação de líquido.

Também ajuda deixar a carne parada nos primeiros instantes, sem mexer o tempo todo.

Assim, ela consegue dourar melhor antes de ser soltada.

No fim, o segredo para uma carne moída mais saborosa está menos no excesso de tempero e mais no jeito certo de começar o preparo.

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