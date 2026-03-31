Procon Anápolis abre ação contra linha de esmaltes autuada pela Anvisa por risco de alergia e infertilidade

Órgão orientou que os consumidores que possuam produtos da linha Impala Gel Plus suspendam o uso imediatamente

Davi Galvão Davi Galvão -
Procon Anápolis abre ação contra linha de esmaltes autuada pela Anvisa por risco de alergia e infertilidade
Marca de esmaltes foi autuada pela Anvisa (Foto: Divulgação/Anvisa)

O Procon Anápolis divulgou, nesta terça-feira (31), que instaurou um processo administrativo contra a Avamiller de Cosméticos Ltda., fabricante da marca Impala. A motivação seriam riscos à saúde encontrados na linha de esmaltes Impala Gel Plus.

A investigação foca na presença da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), componente que sofreu restrições severas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A exposição contínua ao TPO pode causar irritações na pele, alergias graves e toxicidade cumulativa.

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O relatório técnico aponta ainda que a substância apresenta potencial impacto no sistema reprodutivo, inclusive com riscos à fertilidade.

A fiscalização municipal identificou que a empresa falhou em comunicar os perigos de forma clara.

Entre as irregularidades apontadas pelo Procon estão a condução ineficiente do recall, a falta de orientações adequadas para o reembolso ou substituição dos itens e mensagens que incentivavam o uso contínuo do produto, ignorando as restrições sanitárias.

O órgão orientou que os consumidores que possuam esmaltes da linha Impala Gel Plus suspendam o uso imediatamente.

A recomendação é buscar os canais oficiais da fabricante para exigir a troca do produto ou a devolução do valor pago. A diretoria ressalta que mantém a vigilância para garantir o cumprimento das normas de saúde coletiva e a proteção dos direitos dos cidadãos de Anápolis.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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