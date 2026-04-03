Atitude simples foi determinante para professora ser encontrada com vida no Parque Nacional das Emas

Docente foi encontrada por volta das 12h30 dessa sexta-feira (03), com sinais de desidratação e lesões pelo corpo

Ícaro Gonçalves - 03 de abril de 2026

Professora recebeu suporte após ser encontrada pelos bombeiros (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Goiás)

Uma decisão aparentemente simples foi determinante para que a professora de biologia que se perdeu no Parque Nacional das Emas fosse encontrada com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, no município de Mineiros, nesta sexta-feira (03).

Durante uma atividade de campo com duas alunas, a docente se distanciou do grupo e perdeu completamente a noção de onde estava. Mesmo com experiência em exploração de matas, a visibilidade reduzida e o tempo chuvoso dificultaram qualquer tentativa de orientação.

Ao perceber que estava andando em círculos e que continuar caminhando à noite poderia agravar ainda mais a situação, a professora tomou uma decisão crucial: parou de andar e permaneceu abrigada próxima a uma árvore até o amanhecer.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a atitude foi determinante para o salvamento. Isso porque continuar caminhando a noite, sem visibilidade, poderia fazê-la se perder ainda mais, além de outros riscos como a exaustão física e a queda em buracos ou desfiladeiros.

O desaparecimento mobilizou uma grande operação, iniciada ainda na noite de quinta-feira (02) e retomada nessa manhã. Equipes de militares, brigadistas, drones com câmeras térmicas e cães farejadores participaram das buscas.

A professora de biologia, de 52 anos e natural de Quirinópolis, foi encontrada por volta das 12h30 dessa sexta-feira (03). Ela apresentava sinais de desidratação, algumas lesões pelo corpo e elevado cansaço, mas estava fora de perigo.

O caso serve como alerta sobre a importância de manter a calma, avaliar os riscos e adotar estratégias seguras quando alguém se perde em áreas de mata ou trilhas.

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