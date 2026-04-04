Adeus, pedágio mais caro do Brasil: cobrança já tem data para mudar

Fim das filas pode transformar viagens nas estradas

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O sistema de pedágios no Brasil gera debates constantes entre motoristas, autoridades e especialistas em mobilidade. Enquanto alguns defendem o uso da arrecadação para melhorar as rodovias, outros criticam os valores elevados, principalmente em trechos estratégicos para o transporte diário e o escoamento de produtos.

Nesse contexto, novas tecnologias começam a mudar esse cenário. Entre elas, o modelo conhecido como free flow surge como uma alternativa que transforma a forma de cobrança nas rodovias.

Agora, essa mudança atinge diretamente um dos pontos mais criticados do país: o pedágio das rodovias Imigrantes e Anchieta, considerado um dos mais caros do Brasil, que já tem data definida para passar por essa transformação.

Free flow promete mais fluidez e menos filas

O sistema free flow elimina as praças de pedágio e substitui as cabines por pórticos com sensores e câmeras. Esses equipamentos identificam os veículos automaticamente e realizam a cobrança de forma digital, sem exigir parada.

Com isso, o trânsito flui com mais eficiência e reduz congestionamentos, especialmente em períodos de grande movimento, como feriados e temporadas. Além disso, o novo modelo torna a experiência do motorista mais rápida e prática.

Outro avanço importante envolve a cobrança proporcional. O sistema calcula o valor com base no trecho percorrido, o que torna a tarifa mais justa. Dessa forma, o motorista paga apenas pelo que utiliza e deixa de arcar com valores integrais desnecessários.

Mudança marca novo momento nas rodovias brasileiras

A implementação do free flow nas rodovias Imigrantes e Anchieta, prevista para começar em julho, marca um avanço significativo na modernização da infraestrutura viária brasileira.

Ao mesmo tempo, o país acompanha uma tendência internacional já consolidada em diversas regiões.

No entanto, os motoristas precisam se adaptar ao novo modelo. O sistema exige o uso de tags eletrônicas ou plataformas digitais vinculadas ao veículo. Caso o usuário não realize o pagamento dentro do prazo, ele pode receber multa.

Ainda assim, especialistas destacam que a mudança deve incentivar o uso de tecnologias de mobilidade e melhorar a eficiência do trânsito.

Como resultado, o impacto positivo tende a alcançar tanto a economia quanto a rotina de quem utiliza essas rodovias com frequência.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!