Cientistas fazem nova descoberta: pesquisa aponta açúcar capaz de derrotar bactérias resistentes a antibióticos

Anticorpos criados em laboratório miram o ácido pseudamínico, molécula presente só em bactérias, e eliminaram infecções fatais em camundongos

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Pesquisa aponta açúcar capaz de derrotar bactérias resistentes a antibióticos
(Foto: Divulgação)

Um “açúcar” que reveste a casca de algumas bactérias pode virar a senha para driblar um dos maiores pesadelos dos hospitais: infecções que já não respondem aos antibióticos.

Pesquisadores na Austrália desenvolveram, em laboratório, anticorpos capazes de reconhecer essa molécula rara na superfície bacteriana e acionar o sistema imunológico para atacar o invasor.

Em testes com camundongos, a estratégia conseguiu eliminar infecções que costumam ser fatais, e a nova descoberta se destaca por suas utilidades na medicina.

Leia também

O açúcar que virou alvo da ciência

A base da descoberta está em mirar um alvo muito específico.

O grupo identificou como “ponto fraco” o ácido pseudamínico, um açúcar presente na superfície de diversas bactérias perigosas — mas ausente no corpo humano, o que reduz o risco de o tratamento atingir células saudáveis.

A ideia é simples no conceito, mas sofisticada na execução: os anticorpos se ligam a esse açúcar e “sinalizam” ao organismo que ali há um causador de doenças a ser destruído.

A execução

O estudo foi conduzido por cientistas da Universidade de Sydney, e a nova descoberta foi publicada na revista Nature Chemical Biology. Para chegar aos anticorpos, a equipe precisou primeiro “recriar” o alvo.

O grupo de pesquisa sintetizou o açúcar bacteriano e estruturas associadas do zero, mapeando sua forma tridimensional e como ele se organiza na superfície das bactérias. Esse detalhamento abriu caminho para desenvolver um anticorpo descrito como “pan-específico”, capaz de reconhecer o mesmo açúcar em diferentes espécies.

Na etapa de testes, o foco recaiu sobre uma velha conhecida das infecções hospitalares: a Acinetobacter baumannii multirresistente, associada a quadros como pneumonia adquirida em ambiente hospitalar e infecções na corrente sanguínea. Nos experimentos em camundongos, o anticorpo conseguiu controlar e eliminar a infecção.

O futuro da pesquisa

Segundo o planejamento do grupo, os próximos anos devem ser dedicados a transformar o avanço em um tratamento viável para uso clínico, com prioridade justamente no patógeno relacionado à pneumonia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.