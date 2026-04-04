Sensor criado por cientistas japoneses usa suor como energia e abre caminho para o fim das baterias

Tecnologia usa o próprio corpo como fonte de energia e pode reduzir drasticamente a dependência de baterias em dispositivos vestíveis

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/IA)

Um avanço tecnológico desenvolvido no Japão pode mudar a forma como sensores vestíveis de saúde são alimentados.

Cientistas aprimoraram o método de fabricação de células de biocombustível enzimáticas capazes de gerar microenergia a partir do suor humano, abrindo caminho para sensores mais autônomos e sustentáveis em aplicações de baixo consumo.

A inovação surge em um momento em que cresce a preocupação com o impacto ambiental das baterias tradicionais, especialmente as de íon-lítio, amplamente utilizadas em dispositivos eletrônicos.

Sensor transforma suor em energia

A tecnologia utiliza o lactato presente no suor como fonte de energia. Por meio de uma reação bioquímica, enzimas presentes no sensor oxidam essa substância, liberando elétrons.

Esse fluxo gera eletricidade enquanto o corpo produz transpiração ativa, contribuindo para reduzir a dependência de baterias em sensores de baixíssimo consumo. Na prática, isso significa dispositivos de monitoramento mais autônomos durante atividades físicas.

Estrutura flexível permite uso contínuo

O sensor foi projetado para ser fino, flexível e adaptável à pele, garantindo conforto durante o uso. Ele consegue operar mesmo em atividades físicas intensas, mantendo contato constante com o suor.

Entre os componentes utilizados estão eletrodos de papel flexível, enzimas biocompatíveis e mediadores eletroquímicos, que permitem a conversão da energia gerada em níveis suficientes para sensoriamento de baixa potência e transmissões breves sem fio, como Bluetooth Low Energy.

Impacto direto no uso de baterias

A principal vantagem da tecnologia está na redução da dependência de baterias em sensores vestíveis de baixo consumo.

A principal inovação não é a existência do sensor em si — células de biocombustível enzimáticas são estudadas há mais de uma década —, mas sim um novo processo de fabricação que consolida todas as etapas em uma única impressão por serigrafia, viabilizando produção em escala industrial.

Além disso, a diminuição do descarte de baterias químicas em dispositivos de monitoramento representa um ganho ambiental significativo.

Aplicações vão da saúde ao esporte

O novo sensor tem potencial para ser utilizado em diferentes áreas de monitoramento de baixo consumo energético. Na saúde, pode permitir o acompanhamento contínuo de sinais metabólicos, como níveis de lactato, sem necessidade de bateria externa.

Já no esporte, pode beneficiar atletas com feedback em tempo real sobre intensidade de esforço e fadiga muscular durante a atividade física.

Outras aplicações incluem sensores corporais vestíveis e patches de monitoramento integrados a roupas tecnológicas. A implementação comercial é prevista pelos próprios pesquisadores para por volta de 2030, após otimização adicional e validação de longo prazo.

A inovação indica um futuro em que o próprio corpo humano pode contribuir ativamente para a geração de energia em dispositivos de saúde, reduzindo gradualmente a dependência de baterias em aplicações de monitoramento contínuo.

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