Adeus, pão com ovo: receita para café da manhã simples, saudável e muito gostosa

Receita simples e irresistível viraliza nas redes ao combinar crocância do queijo com a cremosidade perfeita dos ovos

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

Siga o canal do chef Betto Auge no Youtube para conferir esta e outras receitas. (Imagem: Captura de tela/YouTube)

Em um mundo onde a busca por praticidade e sabor se encontra na cozinha, uma receita de café da manhã tem se destacado nas redes sociais, prometendo transformar a primeira refeição do dia em uma experiência deliciosa e descomplicada.

O chef Betto Auge, conhecido por suas dicas culinárias saudáveis e acessíveis, apresenta uma omelete com casquinha de queijo crocante que já conquistou mais de 1,7 milhão de seguidores e se tornou um verdadeiro fenômeno.

A Magia da Simplicidade: Omelete com Casquinha Crocante

A proposta é clara: um café da manhã que une o salgado, o crocante e o cremoso em uma única garfada. A receita, que parece ter saído de um restaurante sofisticado, é surpreendentemente fácil de preparar e ideal para quem busca uma opção nutritiva sem abrir mão do sabor.

Ingredientes:

Queijo muçarela: A estrela da casquinha crocante. Pode ser ralada ou fatiada, mas a dica de ouro é não usar fatias muito finas para garantir a textura ideal.

Ovos: Três unidades, a base proteica e cremosa da omelete.

Temperos: Sal e outros condimentos a gosto, para realçar o sabor.

Modo de preparo:

Início Crocante: Comece pré-aquecendo uma frigideira antiaderente em fogo médio. Em seguida, forre o fundo com uma generosa camada de muçarela. O segredo é deixar o queijo derreter e formar uma base dourada e crocante.

Ovos no Ponto: Assim que o queijo começar a borbulhar e a criar sua casquinha, quebre os três ovos diretamente sobre ele. Tempere com sal e os condimentos de sua preferência.

Cozimento Perfeito: Tampe a frigideira e deixe cozinhar por alguns minutos. O objetivo é que a clara esteja firme, mas a gema permaneça líquida e cremosa, proporcionando uma explosão de sabor a cada mordida.

Finalização e Sabor: Com a ajuda de uma espátula, dobre a omelete ao meio, formando uma meia-lua. Sirva imediatamente e prepare-se para uma experiência gastronômica que promete mudar seus cafés da manhã.

O Segredo do Sucesso: Textura e Sabor em Harmonia

Betto Auge enfatiza que o grande diferencial desta receita está na combinação de texturas. A casquinha de queijo, que se forma na frigideira, oferece uma crocância irresistível, enquanto o recheio de ovos, cozido no ponto certo, garante a cremosidade.

O resultado é um prato equilibrado, saboroso e visualmente apetitoso.

O vídeo, com seu tom entusiasta e didático, convida os espectadores a experimentarem a receita e a compartilharem suas próprias versões.

A popularidade da omelete com casquinha de queijo crocante demonstra que, muitas vezes, as melhores receitas são aquelas que unem simplicidade, sabor e um toque de criatividade.

Para mais receitas saudáveis e práticas, siga Betto Auge nas redes sociais e descubra um universo de possibilidades para sua cozinha.

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