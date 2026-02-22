Pão de tapioca com casquinha crocante: receita que encanta até os mais exigentes no café da manhã

Receita prática e sem glúten promete sabor marcante com preparo rápido e poucos ingredientes

Gabriel Dias
Receita que encanta até os mais exigentes no café da manhã
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Frigideira com Tampa Juliana Reis)

Imagine um pãozinho que derrete na boca, com uma casquinha delicadamente crocante e um interior macio que abraça o paladar. Esqueça as longas horas na cozinha e a complexidade das receitas tradicionais.

O pãozinho de tapioca surge como a estrela da culinária moderna, prometendo transformar seus momentos de refeição em celebrações de sabor e simplicidade.

Perfeito para quem busca uma alternativa sem glúten, rápida e incrivelmente saborosa, ele é a prova de que o extraordinário pode ser, sim, fácil de fazer.

Ingredientes que Transformam

Para embarcar nesta jornada gastronômica, você precisará de poucos e acessíveis ingredientes. A chave está na qualidade da goma de tapioca e na harmonia dos demais componentes, que juntos, criam uma massa perfeita para ser moldada e assada.

  • 2 xícaras de chá de goma de tapioca hidratada (pronta para uso)
  • 1 ovo inteiro
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado (sugestão: meia cura para um sabor mais intenso)
  • 2 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 pitada de sal

Toque especial: experimente adicionar orégano ou ervas secas para um aroma e sabor diferenciados.

O Caminho para a Perfeição: Passo a Passo

Preparar o pãozinho de tapioca é um ritual simples e prazeroso. Siga estes passos e surpreenda-se com o resultado:

  • Em uma tigela espaçosa, combine a goma de tapioca e o sal, misturando bem.
  • Adicione o ovo, o óleo e o requeijão (ou creme de leite). Misture até obter uma consistência homogênea.
  • Incorpore o queijo ralado à massa, trabalhando-a até que esteja completamente integrada e moldável. Se a massa parecer muito seca, adicione um pouco mais de requeijão para ajustar a umidade.
  • Com as mãos levemente untadas, modele pequenas bolinhas, do tamanho de sua preferência.
  • Disponha as bolinhas em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga, garantindo um pequeno espaço entre elas.
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que estejam levemente dourados.
  • Retire do forno e sirva ainda mornos para desfrutar de sua textura ideal.

Um convite ao sabor

Com sua simplicidade e sabor inconfundível, o pãozinho de tapioca é mais do que uma receita; é um convite a explorar a riqueza da culinária brasileira de uma forma prática e deliciosa.

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

