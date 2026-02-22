Pão de tapioca com casquinha crocante: receita que encanta até os mais exigentes no café da manhã

Receita prática e sem glúten promete sabor marcante com preparo rápido e poucos ingredientes

Gabriel Dias - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Frigideira com Tampa Juliana Reis)

Imagine um pãozinho que derrete na boca, com uma casquinha delicadamente crocante e um interior macio que abraça o paladar. Esqueça as longas horas na cozinha e a complexidade das receitas tradicionais.

O pãozinho de tapioca surge como a estrela da culinária moderna, prometendo transformar seus momentos de refeição em celebrações de sabor e simplicidade.

Perfeito para quem busca uma alternativa sem glúten, rápida e incrivelmente saborosa, ele é a prova de que o extraordinário pode ser, sim, fácil de fazer.

Ingredientes que Transformam

Para embarcar nesta jornada gastronômica, você precisará de poucos e acessíveis ingredientes. A chave está na qualidade da goma de tapioca e na harmonia dos demais componentes, que juntos, criam uma massa perfeita para ser moldada e assada.

2 xícaras de chá de goma de tapioca hidratada (pronta para uso)

1 ovo inteiro

1/2 xícara de chá de queijo ralado (sugestão: meia cura para um sabor mais intenso)

2 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite

1 colher de sopa de óleo

1 pitada de sal

Toque especial: experimente adicionar orégano ou ervas secas para um aroma e sabor diferenciados.

O Caminho para a Perfeição: Passo a Passo

Preparar o pãozinho de tapioca é um ritual simples e prazeroso. Siga estes passos e surpreenda-se com o resultado:

Em uma tigela espaçosa, combine a goma de tapioca e o sal, misturando bem.

Adicione o ovo, o óleo e o requeijão (ou creme de leite). Misture até obter uma consistência homogênea.

Incorpore o queijo ralado à massa, trabalhando-a até que esteja completamente integrada e moldável. Se a massa parecer muito seca, adicione um pouco mais de requeijão para ajustar a umidade.

Com as mãos levemente untadas, modele pequenas bolinhas, do tamanho de sua preferência.

Disponha as bolinhas em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga, garantindo um pequeno espaço entre elas.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que estejam levemente dourados.

Retire do forno e sirva ainda mornos para desfrutar de sua textura ideal.

Um convite ao sabor

Com sua simplicidade e sabor inconfundível, o pãozinho de tapioca é mais do que uma receita; é um convite a explorar a riqueza da culinária brasileira de uma forma prática e deliciosa.

