O doce de leite que leva apenas 2 ingredientes e é considerado fit: excelente para fazer em casa

Cremoso, rápido e com poucas calorias: essa receita simples pode transformar sua rotina alimentar sem abrir mão do sabor

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Leodenice Camargo)

Manter uma alimentação equilibrada nem sempre significa abrir mão de doces. Pelo contrário, com pequenas adaptações, é possível transformar receitas tradicionais em versões mais leves e acessíveis para o dia a dia.

Além disso, a busca por opções saudáveis tem impulsionado soluções criativas que unem praticidade e sabor.

Nesse cenário, receitas rápidas e funcionais ganham destaque, principalmente entre quem quer economizar tempo sem comprometer a dieta.

É justamente aí que entra o doce de leite fit, uma alternativa simples, nutritiva e surpreendentemente fácil de preparar.

Doce de leite fit: praticidade e sabor na mesma receita

Primeiramente, essa versão se destaca pela simplicidade dos ingredientes. Ao invés de longos processos no fogão, você reduz o tempo de preparo e ainda controla melhor os nutrientes consumidos.

Além disso, a receita permite variações importantes. Ou seja, você pode adaptar conforme suas restrições alimentares ou preferências, seja utilizando leite sem lactose, desnatado ou até leite de coco em pó.

Outro ponto positivo é a textura. Mesmo com poucos ingredientes, o resultado é um creme consistente e saboroso, ideal para consumir puro ou acompanhar outras preparações.

Como preparar o doce de leite fit em poucos minutos

Agora que você já conhece os benefícios, vamos ao preparo. E aqui está o diferencial: você agiliza todo o processo com uma técnica simples de caramelização do leite em pó.

Ingredientes (base da receita)

150g (1 xícara e 1/2) de leite em pó (zero lactose, desnatado ou coco)

1 colher de chá (3g) de stevia ou 1/2 xícara de adoçante culinário

220 a 260mL de água fervente (varia conforme o tipo escolhido)

Modo de preparo

Coloque o leite em pó em uma panela.

Leve ao fogo baixo e mexa até caramelizar levemente.

Em seguida, transfira para o liquidificador.

Adicione o adoçante de sua preferência.

Acrescente a água fervente aos poucos.

Bata até formar um creme liso e consistente.

Depois disso, leve ao congelador por cerca de 30 minutos para firmar.

Dicas que fazem diferença

Antes de tudo, escolha bem o leite em pó. Evite compostos lácteos, pois eles interferem no resultado final.

Além disso, controle o tempo de caramelização. Quanto mais tempo no fogo, mais escuro e intenso ficará o sabor.

Se preferir, você também pode usar açúcar — porém, nesse caso, reduza a quantidade, já que o leite em pó já possui dulçor natural.

Por fim, vale destacar: a versão com leite de coco é ideal para intolerantes à lactose, mas apresenta um sabor mais característico de coco.

Informações nutricionais (por colher de 20g)

Zero lactose: 35 kcal | 2,7g carbo | 1,9g proteína | 1,9g gordura

Desnatado: 28 kcal | 4,0g carbo | 2,8g proteína | 0g gordura

Coco: 49 kcal | 1,6g carbo | 0,4g proteína | 4,5g gordura

doce sem culpa e com praticidade no dia a dia

Portanto, o doce de leite fit prova que é possível unir sabor, saúde e praticidade em uma única receita. Ao mesmo tempo em que reduz calorias, ele mantém a cremosidade e entrega uma alternativa acessível para quem não quer abrir mão de um bom doce.

Dá o play e veja como fazer!

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