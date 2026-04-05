O que colocar no travesseiro para ter uma boa noite de sono, segundo especialistas
Hábito simples, discreto e cada vez mais comentado por quem busca relaxar antes de dormir pode mudar a forma como a noite começa
Criar um ambiente favorável ao descanso virou prioridade para muita gente que tenta desacelerar depois de um dia corrido. Luz baixa, menos tela, silêncio e conforto costumam entrar na lista de cuidados mais comuns.
Mas há também pequenos hábitos que, embora pareçam simples demais à primeira vista, vêm ganhando espaço nas rotinas noturnas por ajudarem a transformar o quarto em um ambiente mais acolhedor.
Entre essas alternativas, uma das mais conhecidas envolve o uso de lavanda no travesseiro.
O aroma suave da planta costuma ser associado à sensação de tranquilidade e bem-estar, motivo pelo qual passou a ser adotado por quem deseja tornar a hora de dormir mais leve e agradável.
Como a lavanda pode entrar na rotina noturna
A proposta não exige grandes mudanças.
Em geral, a lavanda pode ser usada de forma discreta, seja em pequenos sachês colocados próximos ao travesseiro, seja em versões apropriadas para perfumar a roupa de cama.
A ideia é criar uma sensação de aconchego no ambiente, sem exageros, para que o aroma não se torne incômodo ao longo da noite.
Além de perfumar o quarto, esse costume passou a ser visto como um detalhe que ajuda a marcar a transição entre a correria do dia e o momento de descanso.
Com isso, o ritual noturno ganha um elemento a mais de relaxamento.
O que observar antes de apostar nesse hábito
Mesmo sendo uma alternativa simples, o uso precisa ser equilibrado. Aromas muito intensos podem causar desconforto em algumas pessoas, especialmente em ambientes fechados.
Por isso, a recomendação mais comum é apostar em quantidades moderadas e observar como o corpo reage ao longo das noites.
No fim das contas, mais do que uma solução mágica, a lavanda aparece como um reforço para quem quer deixar o quarto mais convidativo e construir uma rotina de sono mais agradável.
Às vezes, são justamente os detalhes mais sutis que ajudam o descanso a começar melhor.
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