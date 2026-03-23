Colocar travesseiros em vinagre, bicarbonato e água morna: para que serve e por que é super recomendado

Uma solução simples pode renovar completamente seus travesseiros sem esforço

Daniella Bruno - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube)

Manter os travesseiros limpos vai muito além da estética. Com o tempo, eles acumulam suor, oleosidade, poeira e até ácaros, o que pode comprometer tanto a durabilidade quanto a saúde.

Por isso, adotar métodos simples e eficazes de higienização faz toda a diferença — e é exatamente nesse ponto que a mistura de vinagre, bicarbonato e água morna se destaca.

Por que usar vinagre e bicarbonato na limpeza

Antes de tudo, essa combinação funciona porque une propriedades poderosas. O vinagre atua como desinfetante natural, ajudando a eliminar odores e bactérias. Já o bicarbonato de sódio potencializa a limpeza, removendo manchas e neutralizando cheiros desagradáveis.

Além disso, quando você utiliza água morna, facilita a penetração da solução nas fibras do travesseiro. Como resultado, a limpeza se torna mais profunda e eficiente, alcançando sujeiras que muitas vezes passam despercebidas.

Outro ponto importante é que essa técnica dispensa produtos químicos agressivos, o que a torna uma alternativa mais segura e econômica para o dia a dia.

Como aplicar a técnica corretamente

Para começar, coloque água morna em um recipiente grande ou diretamente na máquina de lavar. Em seguida, adicione vinagre e bicarbonato, misturando bem até dissolver.

Logo depois, mergulhe os travesseiros e deixe de molho por alguns minutos, permitindo que a solução aja nas fibras. Na sequência, esfregue suavemente as áreas mais amareladas ou com manchas mais visíveis.

Depois disso, enxágue bem para remover qualquer resíduo e finalize deixando secar completamente — de preferência ao sol, o que ajuda a eliminar ainda mais bactérias e odores.

Benefícios que vão além da limpeza

Além de remover manchas e odores, esse método também ajuda a prolongar a vida útil dos travesseiros. Isso porque a higienização regular evita o acúmulo de sujeira que pode desgastar o material com o tempo.

Ao mesmo tempo, manter os travesseiros limpos contribui diretamente para a qualidade do sono, já que reduz a presença de ácaros e agentes que podem causar alergias.

Portanto, incorporar esse cuidado à rotina não só melhora a aparência dos travesseiros, mas também promove mais conforto e bem-estar no dia a dia.

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