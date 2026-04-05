Onde assistir Ituano x Anápolis neste domingo (05) pela Série C do Brasileirão
Anápolis estreia na Série C fora de casa diante do Ituano, buscando começar bem como único representante do Centro-Oeste na competição
O Anápolis Futebol Clube entra em campo neste domingo (05), às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo marca o início da caminhada do Galo da Comarca, único representante do Centro-Oeste na competição nacional.
A equipe goiana chega para a estreia embalada após vitória sobre o Tocantinópolis pela Copa Centro-Oeste, resultado que elevou a confiança do elenco para o início da Série C. Com uma semana cheia de preparação, o técnico Ângelo Luiz teve tempo para ajustar a equipe e reforçar a estratégia para o confronto fora de casa.
Do outro lado, o Ituano também chega atento ao confronto, mas pode poupar alguns titulares. Isso porque a equipe paulista está envolvida na final da Série A2 do Campeonato Paulista, o que pode levar a mudanças na escalação para preservar jogadores.
A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Anápolis tentando aproveitar o bom momento recente e o Ituano administrando seu elenco em meio a decisões importantes. Para o Galo da Comarca, o duelo representa a chance de largar com resultado positivo e ganhar confiança na busca por uma campanha sólida.
Onde assistir Ituano x Anápolis pela Série C 2026
Data: Domingo, 05 de abril de 2026
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)
Onde assistir: SportyNet (YouTube)
