Onde assistir Ituano x Anápolis neste domingo (05) pela Série C do Brasileirão

Anápolis estreia na Série C fora de casa diante do Ituano, buscando começar bem como único representante do Centro-Oeste na competição

Gustavo de Souza -
O Anápolis Futebol Clube entra em campo neste domingo (05), às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo marca o início da caminhada do Galo da Comarca, único representante do Centro-Oeste na competição nacional.

A equipe goiana chega para a estreia embalada após vitória sobre o Tocantinópolis pela Copa Centro-Oeste, resultado que elevou a confiança do elenco para o início da Série C. Com uma semana cheia de preparação, o técnico Ângelo Luiz teve tempo para ajustar a equipe e reforçar a estratégia para o confronto fora de casa.

Do outro lado, o Ituano também chega atento ao confronto, mas pode poupar alguns titulares. Isso porque a equipe paulista está envolvida na final da Série A2 do Campeonato Paulista, o que pode levar a mudanças na escalação para preservar jogadores.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Anápolis tentando aproveitar o bom momento recente e o Ituano administrando seu elenco em meio a decisões importantes. Para o Galo da Comarca, o duelo representa a chance de largar com resultado positivo e ganhar confiança na busca por uma campanha sólida.

Onde assistir Ituano x Anápolis pela Série C 2026

Data: Domingo, 05 de abril de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Onde assistir: SportyNet (YouTube)

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiário do Portal 6.

