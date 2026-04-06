As 3 melhores carnes para carne moída, segundo açougueiros e nutricionistas

Especialistas indicam cortes mais equilibrados entre sabor e gordura, além de sugerirem opções ideais para panela, grelha e ensopados

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Escolher a carne certa faz toda a diferença no resultado final de qualquer receita, especialmente quando o preparo envolve carne moída.

Açougueiros experientes e nutricionistas apontam que alguns cortes se destacam por oferecer melhor equilíbrio entre sabor, textura e teor de gordura.

Entre os mais recomendados para moer, o patinho aparece como uma das melhores opções, já que possui baixo teor de gordura e boa quantidade de proteína, sendo ideal para quem busca uma alimentação mais leve.

Outro corte bastante indicado é o coxão mole, que apresenta maciez superior e um pouco mais de gordura que o patinho, garantindo mais suculência ao preparo sem exageros.

Já o coxão duro, apesar de ser menos macio, também entra na lista por ter bom custo-benefício e funcionar bem quando moído, especialmente em receitas mais temperadas.

Além das carnes para moer, o nutricionista Pedro Muniz também destaca outros cortes ideais conforme o tipo de preparo, ajudando a valorizar cada receita.

Para pratos feitos na panela, como cozidos e preparos mais simples, a indicação inclui maminha, lagarto e também o próprio coxão mole, que mantém boa textura após o cozimento.

Na grelha, cortes como filé mignon, fraldinha e alcatra são os mais recomendados, pois oferecem maciez e sabor marcante, sendo ideais para churrascos e preparos rápidos.

Já para ensopados, que exigem cozimento mais longo, entram em cena carnes como acém, músculo, paleta e maminha, que ficam mais macias e absorvem melhor os temperos ao longo do preparo.

A escolha correta do corte não só melhora o sabor do prato, como também influencia na qualidade nutricional da refeição, equilibrando gordura, proteína e textura de forma mais adequada.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pedro Muniz / Nutri BONITÃO – USP (@nutripedromuniz)

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