Influenciador viraliza ao expor motoristas de Anápolis e defende: “não sabem fazer o retorno”

Morador foi até avenida movimentada da cidade para flagrar série de irregularidades no trânsito

Natália Sezil - 06 de abril de 2026

Influenciador flagrou motoristas fazendo o retorno da forma errada. (Foto: @oericpaulista)

“Eu vou provar para você que o pessoal da minha cidade não sabe fazer o retorno”. Foi com essa frase que o influenciador Eric Lopes (@oericpaulista) decidiu começar o vídeo em que mostra uma série de irregularidades no trânsito de Anápolis.

O morador foi até um ponto de retorno localizado na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Alexandrina, para flagrar vários motoristas fazendo a manobra da maneira errada.

Em alguns casos, Eric chega a ir até o condutor para “entrevistá-lo”. Um deles prefere esconder o rosto e acaba admitindo que a forma certa de retornar à pista é outra.

Em certo momento da gravação, o influenciador consegue captar imagens da manobra sendo feita corretamente, mas a “alegria” dura pouco. Logo na sequência, antes mesmo de conseguir mostrar o carro, uma motociclista passa próximo ao canteiro central.

O morador também registra o descontentamento de alguns motoristas, e comenta: “o cara está errado e ainda fica bravo”. No final, ele tenta brincar com uma última motorista e acaba se surpreendendo.

Apontando para um para-choque quebrado, ele diz: “moça, isso aqui foi fazendo o retorno errado, né?”. A história, no entanto, é completamente diferente: “foi não. Foi porque uma moça me parou na rua, falou que eu estava com o marido dela. Eu nem conheço o marido dela! E ela arrancou o meu para-choque!”.

O vídeo logo viralizou e alcançou diversos comentários. Internautas concordaram: “povo sabe nem dirigir nessa cidade, quanto mais fazer um retorno”.

Alguns sugeriram outros locais onde motoristas supostamente fazem manobras erradas: “faz descendo a BR 153, no viaduto Ayrton senna. Tem uma faixa contínua…”.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Eric Lopes (@oericpaulista)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!