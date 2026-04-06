Nem 60 km/h, nem 100 km/h a velocidade ideal para economizar combustível na estrada

Pequenos ajustes ao volante podem fazer mais diferença no bolso do motorista do que muita gente imagina em viagens pela rodovia

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Em tempos de combustível caro, qualquer detalhe capaz de aliviar os gastos na estrada chama atenção de quem depende do carro para viajar, trabalhar ou simplesmente cumprir a rotina.

Entre acelerações, retomadas e longos trechos em velocidade constante, muitos motoristas acreditam que dirigir mais devagar é sempre a melhor saída para gastar menos.

Mas a lógica, na prática, não funciona exatamente assim.

Na estrada, a economia de combustível não depende apenas de reduzir a velocidade ao máximo, mas de encontrar um ponto de equilíbrio entre desempenho do motor, constância na condução e resistência do ar.

Quando o carro roda devagar demais, pode operar fora da faixa mais eficiente. Já em velocidades mais altas, o esforço para vencer o atrito com o vento cresce e o consumo tende a subir.

É justamente por isso que a velocidade ideal para economizar combustível costuma ficar em uma faixa intermediária, longe dos extremos que muitos imaginam.

Em vez de apostar em números muito baixos ou acelerar acima do necessário, a condução mais econômica geralmente está associada à regularidade, sem freadas bruscas, arrancadas fortes ou mudanças repentinas de ritmo.

Além da velocidade, outros fatores também pesam no consumo, como calibragem dos pneus, excesso de carga, uso do ar-condicionado e estado geral de manutenção do veículo.

Ou seja, economizar na estrada não depende de uma única escolha, mas de um conjunto de cuidados que ajudam o carro a rodar de forma mais eficiente.

No fim das contas, dirigir bem continua sendo uma das formas mais simples de poupar combustível.

E, em muitos casos, a resposta para gastar menos não está em ir mais devagar ou mais rápido, mas em saber manter o carro na faixa certa ao longo do percurso.

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