Nem 60 km/h, nem 100 km/h a velocidade ideal para economizar combustível na estrada
Pequenos ajustes ao volante podem fazer mais diferença no bolso do motorista do que muita gente imagina em viagens pela rodovia
Em tempos de combustível caro, qualquer detalhe capaz de aliviar os gastos na estrada chama atenção de quem depende do carro para viajar, trabalhar ou simplesmente cumprir a rotina.
Entre acelerações, retomadas e longos trechos em velocidade constante, muitos motoristas acreditam que dirigir mais devagar é sempre a melhor saída para gastar menos.
Mas a lógica, na prática, não funciona exatamente assim.
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Na estrada, a economia de combustível não depende apenas de reduzir a velocidade ao máximo, mas de encontrar um ponto de equilíbrio entre desempenho do motor, constância na condução e resistência do ar.
Quando o carro roda devagar demais, pode operar fora da faixa mais eficiente. Já em velocidades mais altas, o esforço para vencer o atrito com o vento cresce e o consumo tende a subir.
É justamente por isso que a velocidade ideal para economizar combustível costuma ficar em uma faixa intermediária, longe dos extremos que muitos imaginam.
Em vez de apostar em números muito baixos ou acelerar acima do necessário, a condução mais econômica geralmente está associada à regularidade, sem freadas bruscas, arrancadas fortes ou mudanças repentinas de ritmo.
Além da velocidade, outros fatores também pesam no consumo, como calibragem dos pneus, excesso de carga, uso do ar-condicionado e estado geral de manutenção do veículo.
Ou seja, economizar na estrada não depende de uma única escolha, mas de um conjunto de cuidados que ajudam o carro a rodar de forma mais eficiente.
No fim das contas, dirigir bem continua sendo uma das formas mais simples de poupar combustível.
E, em muitos casos, a resposta para gastar menos não está em ir mais devagar ou mais rápido, mas em saber manter o carro na faixa certa ao longo do percurso.
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