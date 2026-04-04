Os países com o combustível mais barato do mundo, segundo ranking
Levantamento internacional mostra países onde a gasolina custa centavos, enquanto o Brasil aparece apenas no meio do ranking global
Enquanto o brasileiro segue lidando com preços elevados nos postos, alguns países apresentam valores extremamente baixos para combustíveis. Nesse contexto, um ranking da consultoria Global Petrol Prices revela quais países lideram a lista em 2026.
Sendo assim, de modo geral, os menores preços se concentram em países produtores de petróleo. Além disso, esses locais costumam adotar políticas de subsídio estatal. Como resultado, o custo final ao consumidor cai de forma significativa.
Ranking revela países com gasolina mais barata
No topo da lista aparece a Líbia. Por lá, o litro da gasolina custa cerca de US$ 0,023, o equivalente a aproximadamente R$ 0,12.
Logo depois, surgem países como Irã e Venezuela. Ambos possuem forte produção de petróleo e controle estatal sobre os preços. Por isso, conseguem manter valores muito abaixo da média global.
Além desses, outras nações também se destacam. Entre elas estão Angola, Kuwait, Argélia e Egito. Em comum, todas adotam medidas que reduzem o impacto do mercado internacional.
Por outro lado, países com alta carga tributária tendem a registrar preços maiores. Nesse grupo, aparecem diversas economias da América Latina e da Europa.
Brasil aparece distante do topo
Apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil ocupa apenas a 65ª posição no ranking. O litro da gasolina custa cerca de US$ 1,27, valor próximo de R$ 6,50.
Dessa forma, essa posição ocorre por uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, o país segue a política de preços alinhada ao mercado internacional. Além disso, a carga tributária elevada impacta diretamente no valor final.
Outro ponto importante envolve o refino. O Brasil ainda não consegue processar todo o petróleo que produz. Dessa forma, precisa importar parte dos combustíveis, o que encarece o produto.
Além disso, há a mistura obrigatória de etanol na gasolina, atualmente em cerca de 30%. Embora essa medida ajude na redução de emissões, ela também influencia o preço e o rendimento.
O que explica as diferenças de preços
Segundo especialistas, o valor da gasolina varia menos pelo custo do petróleo. Na prática, as políticas econômicas de cada país têm maior influência.
Por exemplo, governos que oferecem subsídios conseguem reduzir os preços ao consumidor. Por outro lado, países que aplicam impostos elevados acabam encarecendo o combustível.
Portanto, o ranking reflete decisões políticas e econômicas. Mais do que a produção, são essas escolhas que determinam quanto cada motorista paga na bomba.
Confira o ranking da Global Petrol Prices, atualizado em março de 2026
1. Líbia – US$ 0,023
2. Irã – US$ 0,029
3. Venezuela – US$ 0,035
4. Angola – US$ 0,327
5. Kuwait – US$ 0,339
6. Argélia – US$ 0,353
7. Turcomenistão – US$ 0,428
8. Egito – US$ 0,440
9. Cazaquistão – US$ 0,514
10. Catar – US$ 0,563
11. Arábia Saudita – US$ 0,621
12. Bahrein – US$ 0,622
13. Omã – US$ 0,622
14. Iraque – US$ 0,649
15. Butão – US$ 0,676
16. Sudão – US$ 0,7
17. Indonésia – US$ 0,731
18. Equador – US$ 0,763
19. Rússia – US$ 0,828
20. Etiópia – US$ 0,842
21. Síria – US$ 0,855
22. Tunísia – US$ 0,862
23. Níger – US$ 0,875
24. Belarus – US$ 0,888
25. Emirados Árabes – US$ 0,893
26. Guiana – US$ 0,91
27. Nigéria – US$ 0,916
28. Quirguistão – US$ 0,926
29. Vietnã – US$ 0,94
30. Paraguai – US$ 0,949
31. Afeganistão – US$ 0,954
32. Malásia – US$ 0,956
33. Bangladesh – US$ 0,979
34. Bolívia – US$ 1,008
35. Maldivas – US$ 1,035
36. Gabão – US$ 1,040
37. Lesoto – US$ 1,052
38. Taiwan – US$ 1,061
39. República Democrática do Congo – US$ 1,068
40. Uzbequistão – US$ 1,078
41. Índia – US$ 1,083
42. Libéria – US$ 1,090
43. Colômbia – US$ 1,093
44. Tanzânia – US$ 1,107
45. Japão – US$ 1,125
46. Haiti – US$ 1,128
47. El Salvador – US$ 1,135
48. Suazilândia – US$ 1,139
49. Estados Unidos – US$ 1,141
50. Trinidad e Tobago – US$ 1,142
51. Panamá – US$ 1,145
52. Paquistão – US$ 1,15
53. Madagascar – US$ 1,173
54. África do Sul – US$ 1,175
55. Togo – US$ 1,192
56. Líbano – US$ 1,209
57. Curaçao – US$ 1,209
58. Porto Rico – US$ 1,209
59. Benin – US$ 1,218
60. Nepal – US$ 1,229
61. Granada – US$ 1,236
62. Aruba – US$ 1,240
63. Ilhas Maurício – US$ 1,240
64. Honduras – US$ 1,246
65. Brasil – US$ 1,273
66. Geórgia – US$ 1,286
67. Namíbia – US$ 1,293
68. Suriname – US$ 1,293
69. Cuba – US$ 1,295
70. Santa Lúcia – US$ 1,302
71. Gana – US$ 1,305
72. Moçambique – US$ 1,307
73. Fiji – US$ 1,310
74. Jamaica – US$ 1,32
75. Armênia – US$ 1,326
76. China – US$ 1,334
77. Nicarágua – US$ 1,334
78. República Dominicana – US$ 1,341
79. Burundi – US$ 1,350
80. Cabo Verde – US$ 1,351
81. Ruanda – US$ 1,362
82. Quênia – US$ 1,363
83. Costa Rica – US$ 1,363
84. Mongólia – US$ 1,372
85. Coreia do Sul – US$ 1,383
86. Guatemala – US$ 1,402
87. Turquia – US$ 1,408
88. Canadá – US$ 1,418
89. Zambia – US$ 1,421
90. Uganda – US$ 1,422
91. Costa do Marfim – US$ 1,437
92. Seychelles – US$ 1,441
93. Sri Lanka – US$ 1443
94. Bahamas – US$ 1,465
95. Camarões – US$ 1,468
96. Burkina Faso – US$ 1,49
97. Chile – US$ 1,527
98. Argentina – US$ 1,532
99. Dominica – US$ 1,532
100. Mali – US$ 1,534
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