Os países com o combustível mais barato do mundo, segundo ranking

Levantamento internacional mostra países onde a gasolina custa centavos, enquanto o Brasil aparece apenas no meio do ranking global

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Prefeitura de Anápolis)

Enquanto o brasileiro segue lidando com preços elevados nos postos, alguns países apresentam valores extremamente baixos para combustíveis. Nesse contexto, um ranking da consultoria Global Petrol Prices revela quais países lideram a lista em 2026.

Sendo assim, de modo geral, os menores preços se concentram em países produtores de petróleo. Além disso, esses locais costumam adotar políticas de subsídio estatal. Como resultado, o custo final ao consumidor cai de forma significativa.

Ranking revela países com gasolina mais barata

No topo da lista aparece a Líbia. Por lá, o litro da gasolina custa cerca de US$ 0,023, o equivalente a aproximadamente R$ 0,12.

Logo depois, surgem países como Irã e Venezuela. Ambos possuem forte produção de petróleo e controle estatal sobre os preços. Por isso, conseguem manter valores muito abaixo da média global.

Além desses, outras nações também se destacam. Entre elas estão Angola, Kuwait, Argélia e Egito. Em comum, todas adotam medidas que reduzem o impacto do mercado internacional.

Por outro lado, países com alta carga tributária tendem a registrar preços maiores. Nesse grupo, aparecem diversas economias da América Latina e da Europa.

Brasil aparece distante do topo

Apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil ocupa apenas a 65ª posição no ranking. O litro da gasolina custa cerca de US$ 1,27, valor próximo de R$ 6,50.

Dessa forma, essa posição ocorre por uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, o país segue a política de preços alinhada ao mercado internacional. Além disso, a carga tributária elevada impacta diretamente no valor final.

Outro ponto importante envolve o refino. O Brasil ainda não consegue processar todo o petróleo que produz. Dessa forma, precisa importar parte dos combustíveis, o que encarece o produto.

Além disso, há a mistura obrigatória de etanol na gasolina, atualmente em cerca de 30%. Embora essa medida ajude na redução de emissões, ela também influencia o preço e o rendimento.

O que explica as diferenças de preços

Segundo especialistas, o valor da gasolina varia menos pelo custo do petróleo. Na prática, as políticas econômicas de cada país têm maior influência.

Por exemplo, governos que oferecem subsídios conseguem reduzir os preços ao consumidor. Por outro lado, países que aplicam impostos elevados acabam encarecendo o combustível.

Portanto, o ranking reflete decisões políticas e econômicas. Mais do que a produção, são essas escolhas que determinam quanto cada motorista paga na bomba.

Confira o ranking da Global Petrol Prices, atualizado em março de 2026

1. Líbia – US$ 0,023

2. Irã – US$ 0,029

3. Venezuela – US$ 0,035

4. Angola – US$ 0,327

5. Kuwait – US$ 0,339

6. Argélia – US$ 0,353

7. Turcomenistão – US$ 0,428

8. Egito – US$ 0,440

9. Cazaquistão – US$ 0,514

10. Catar – US$ 0,563

11. Arábia Saudita – US$ 0,621

12. Bahrein – US$ 0,622

13. Omã – US$ 0,622

14. Iraque – US$ 0,649

15. Butão – US$ 0,676

16. Sudão – US$ 0,7

17. Indonésia – US$ 0,731

18. Equador – US$ 0,763

19. Rússia – US$ 0,828

20. Etiópia – US$ 0,842

21. Síria – US$ 0,855

22. Tunísia – US$ 0,862

23. Níger – US$ 0,875

24. Belarus – US$ 0,888

25. Emirados Árabes – US$ 0,893

26. Guiana – US$ 0,91

27. Nigéria – US$ 0,916

28. Quirguistão – US$ 0,926

29. Vietnã – US$ 0,94

30. Paraguai – US$ 0,949

31. Afeganistão – US$ 0,954

32. Malásia – US$ 0,956

33. Bangladesh – US$ 0,979

34. Bolívia – US$ 1,008

35. Maldivas – US$ 1,035

36. Gabão – US$ 1,040

37. Lesoto – US$ 1,052

38. Taiwan – US$ 1,061

39. República Democrática do Congo – US$ 1,068

40. Uzbequistão – US$ 1,078

41. Índia – US$ 1,083

42. Libéria – US$ 1,090

43. Colômbia – US$ 1,093

44. Tanzânia – US$ 1,107

45. Japão – US$ 1,125

46. Haiti – US$ 1,128

47. El Salvador – US$ 1,135

48. Suazilândia – US$ 1,139

49. Estados Unidos – US$ 1,141

50. Trinidad e Tobago – US$ 1,142

51. Panamá – US$ 1,145

52. Paquistão – US$ 1,15

53. Madagascar – US$ 1,173

54. África do Sul – US$ 1,175

55. Togo – US$ 1,192

56. Líbano – US$ 1,209

57. Curaçao – US$ 1,209

58. Porto Rico – US$ 1,209

59. Benin – US$ 1,218

60. Nepal – US$ 1,229

61. Granada – US$ 1,236

62. Aruba – US$ 1,240

63. Ilhas Maurício – US$ 1,240

64. Honduras – US$ 1,246

65. Brasil – US$ 1,273

66. Geórgia – US$ 1,286

67. Namíbia – US$ 1,293

68. Suriname – US$ 1,293

69. Cuba – US$ 1,295

70. Santa Lúcia – US$ 1,302

71. Gana – US$ 1,305

72. Moçambique – US$ 1,307

73. Fiji – US$ 1,310

74. Jamaica – US$ 1,32

75. Armênia – US$ 1,326

76. China – US$ 1,334

77. Nicarágua – US$ 1,334

78. República Dominicana – US$ 1,341

79. Burundi – US$ 1,350

80. Cabo Verde – US$ 1,351

81. Ruanda – US$ 1,362

82. Quênia – US$ 1,363

83. Costa Rica – US$ 1,363

84. Mongólia – US$ 1,372

85. Coreia do Sul – US$ 1,383

86. Guatemala – US$ 1,402

87. Turquia – US$ 1,408

88. Canadá – US$ 1,418

89. Zambia – US$ 1,421

90. Uganda – US$ 1,422

91. Costa do Marfim – US$ 1,437

92. Seychelles – US$ 1,441

93. Sri Lanka – US$ 1443

94. Bahamas – US$ 1,465

95. Camarões – US$ 1,468

96. Burkina Faso – US$ 1,49

97. Chile – US$ 1,527

98. Argentina – US$ 1,532

99. Dominica – US$ 1,532

100. Mali – US$ 1,534

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