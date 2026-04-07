Paraná Pesquisas mostra Gracinha Caiado na liderança ao Senado, seguida por Vanderlan e Gayer

Levantamento ouviu 1.310 eleitores em 60 municípios goianos entre os dias 1º e 3 de abril

Ícaro Gonçalves - 07 de abril de 2026

Gracinha Caiado, Vanderlan Cardoso e Gustavo Gayer figuram entre os mais citados no levantamento (Fotos: Reprodução

Em pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (07), a ex-primeira dama Gracinha Caiado (UB) aparece na dianteira nas intenções de votos para o Senado Federal, com 39,1% no cenário estimulado. O levantamento foi feito pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na sequência, aparece o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 28,5% das intenções, os deputados Gustavo Gayer (PL), com 27,5%, e Dr. Zacharias Calil, com 22,4%, e presidente da Agehab, Alexandre Baldy (PP).

Também são citados na pesquisa o deputado estadual Amauri Ribeiro (PL), com 6,3%, o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), com 4,3%, o vereador Oséias Varão (PL), com 2,1%, e também o advogado Iure Castro (Cidadania), com 1,9%.

Votariam nulo, em branco ou em nenhum dos pré-candidatos 9,5% do eleitorado, e não souberam opinar, 7,6%.

No levantamento para o Senado Federal, cada respondente poderia citar dois pré-candidatos, uma vez que nestas eleições de 2026 serão dois senadores eleitos por estado, com renovação de dois terços da Casa Legislativa.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados nomes ao entrevistado, Gracinha novamente lidera com 4,4%, seguida por Gustavo Gayer com 4,1%, e Vanderlan Cardoso, com 1,3%.

Na espontânea, a maioria dos entrevistados não souberam dizer quem são os pré-candidatos ou não quiseram responder, somando 80,8% das respostas. Brancos e nulos somam 5,8%.

Encomendado pelo Jornal Opção, a pesquisa foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-09885/2026 e ouviu 1.310 eleitores em 60 municípios goianos entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança de 95%.

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