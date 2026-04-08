Chuva forte em Goiânia interdita Marginal Botafogo e Avenida 87

Motoristas são alertados a não atravessar as vias alagadas para evitar acidentes e danos materiais

Ícaro Gonçalves - 08 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

A forte chuva que caiu em Goiânia na tarde desta quarta-feira (08) provocou interdições temporárias em alguns trechos da Marginal Botafogo e da Avenida 87.

Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), os trechos afetados foram os acessos da Marginal Botafogo na altura da Avenida Independência, nos dois sentidos, e o acesso pela Avenida Goiás Norte, no sentido Norte-Sul.

O acesso à Avenida 87, no Setor Sul, também permanece interditada.

As interdições são preventivas e visam garantir a segurança de motoristas que trafegam pelas vias, considerando o histórico de elevação do Córrego Botafogo com as chuvas. Equipes da SET monitoram a situação das das avenidas em tempo real.

A orientação é que os condutores evitem a região e não tentem atravessar vias alagadas.

Ainda de acordo com a Secretaria, os trechos serão liberados assim que houver condições seguras de tráfego.

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