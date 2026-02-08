Cancelas entram em funcionamento na Marginal Botafogo para conter alagamentos em dias de chuva

Projeto usa monitoramento inteligente para bloquear trechos alagados, alertar motoristas e reduzir riscos durante temporais em Goiânia

Pedro Ribeiro - 08 de fevereiro de 2026

Prefeito Sandro Mabel durante a entrega dos equipamentos. (Foto: Divulgação/Alex Malheiros/Secom)

A Prefeitura de Goiânia colocou em operação neste domingo (8) um novo sistema de cancelas e monitoramento inteligente na Marginal Botafogo, com foco na prevenção de acidentes em períodos de chuva intensa.

Os primeiros equipamentos começaram a funcionar no Complexo Jamel Cecílio, área frequentemente afetada por alagamentos.

A estrutura é composta por totens equipados com câmeras, sensores e tecnologia de inteligência artificial, capazes de acompanhar o fluxo de veículos, identificar situações de risco e acionar o bloqueio da via apenas em momentos críticos.

Segundo o Paço, o objetivo é impedir a passagem de veículos quando há acúmulo de água, evitando danos materiais e colocando a segurança dos motoristas em primeiro lugar.

Além das cancelas, os totens contam com painéis de LED que informam, em tempo real, as condições da via e orientam quem trafega pela região.

As informações também são enviadas para uma central de monitoramento, permitindo ações rápidas em caso de emergência. O bloqueio pode ocorrer de forma automática ou ser acionado remotamente pelas equipes responsáveis.

Atualmente, cinco totens já operam no Complexo Jamel Cecílio. A previsão da Prefeitura de Goiânia é instalar 27 equipamentos em diferentes pontos da cidade, priorizando regiões com histórico recorrente de alagamentos, como a própria Marginal Botafogo e a Avenida 85.

Conforme a gestão municipal, à medida que obras de drenagem forem concluídas, os dispositivos poderão ser remanejados para outras áreas críticas.

Os equipamentos também possuem recursos complementares, como reconhecimento de placas, identificação do porte dos veículos, sirenes, iluminação especial e avisos sonoros, ampliando a capacidade de alerta aos motoristas em situações de risco.

