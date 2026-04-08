Prefeitura de Aparecida realiza mutirão de castração para cães e gatos; veja como se inscrever
Interessados devem comparecer previamente ao Centro de Castração para garantir uma das vagas disponíveis
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia promove, no próximo sábado (11), uma ação voltada ao controle populacional de animais domésticos, com a oferta de 60 vagas gratuitas para procedimentos em cães e gatos.
A iniciativa será realizada no Centro de Castração Animal PATA, localizado na Avenida Rodeio, s/n, no setor Pontal Sul, unidade pública que atende a população com serviços voltados ao bem-estar animal.
Para participar, os tutores precisam se inscrever presencialmente nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9), diretamente no local, até que todas as vagas sejam preenchidas.
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No caso dos cães, é obrigatória a presença do animal no momento da inscrição, já que será feita uma triagem para avaliar as condições clínicas e a aptidão para o procedimento.
Já os tutores de gatos devem comparecer apenas para realizar o cadastro inicial, sem necessidade de levar o animal nesta etapa.
Para garantir a vaga, é necessário apresentar documento pessoal com foto (RG ou CNH), comprovante de endereço, comprovante de inscrição no CadÚnico e o registro do animal no sistema municipal.
A ação faz parte das políticas públicas voltadas à saúde e ao controle populacional de pets no município.
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