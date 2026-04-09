Motorista agredido em Pirenópolis é réu por extorsão a passageiros em Goiânia

Gabriel Vieira de Moraes, que se envolveu em confusão durante festival de música eletrônica, responde a processo criminal após exigir R$ 2.500 de jovens que voltavam de festa na capital

Danilo Boaventura - 09 de abril de 2026

Motorista por aplicativo Gabriel Vieira de Moraes, agredido em Pirenópolis, responde a processo por extorsão a passageiros em Goiânia. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera

O motorista de aplicativo Gabriel Vieira de Moraes, que foi agredido na zona rural de Pirenópolis no último dia 5 de abril, é réu em uma ação penal por extorsão a jovens que voltavam de uma festa em Goiânia.

O morador de Goianira se deslocou para a cidade histórica a fim de realizar corridas por fora das plataformas de viagens junto aos participantes de um festival de música eletrônica, mas não havia feito credenciamento com os organizadores para acessar as imediações da pedreira onde o show ocorria e oferecer preços mais justos.

Relatos ouvidos pelo Portal 6 indicam que Gabriel foi agredido após se recusar a retirar seu carro de um local onde obstruía a passagem de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que havia chegado ao evento para atender uma mulher em convulsão.

Testemunhas também afirmaram que ele foi atacado por outros motoristas contrários a presença dele no local por não estar credenciado junto à organização.

A confusão em Pirenópolis ganha novos contornos com a revelação de que Gabriel já responde a um processo criminal na 1ª UPJ Varas de Crimes Punidos com Reclusão e Detenção de Goiânia.

De acordo com os autos, em setembro de 2025, o motorista ofereceu uma corrida particular por R$ 100 a dois jovens que saíam de um evento na Arena Multiplayer, no Setor Alto da Glória, mas, ao chegar ao destino, exigiu o pagamento de R$ 2.500 sob a alegação de ter sido assediado.

Diante da recusa das vítimas, outros indivíduos chegaram em um segundo veículo, passaram a exigir o valor mencionado e agrediram os passageiros com socos e chutes, além de subtraírem um aparelho celular.

A Polícia Civil investiga a participação de um grupo organizado de motoristas de aplicativo no crime e apura a existência de vídeos que supostamente mostrariam o assédio alegado pelo condutor.

O julgamento de Gabriel Vieira de Moraes pelo crime de extorsão qualificada deve ocorrer ainda este ano, enquanto as investigações sobre o caso continuam com pedidos de dilação de prazo para a oitiva de novas testemunhas e identificação dos demais agressores.

O Portal 6 procurou a Uber e a 99 para saber se o Gabriel ainda mantém vínculo de parceiro junto às duas plataformas, mas ambas as empresas se recusaram a prestar esse esclarecimento.

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