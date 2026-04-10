Hotel esqueleto: conheça o prédio abandonado há quase 70 anos que virou atração no Rio de Janeiro

Projetos ambiciosos do passado transformaram-se em um dos mirantes mais cobiçados da atualidade

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Fly Art Imagens aéreas)

No coração da Floresta da Tijuca, debruçado sobre o bairro de São Conrado, o Gávea Tourist Hotel permanece como um dos maiores símbolos de projetos inacabados na capital fluminense.

Iniciada em 1953, a obra visava ser um dos hotéis mais luxuosos do país, mas as atividades foram interrompidas em 1972 devido à falência da incorporadora responsável.

Desde então, a estrutura de 16 andares e 30 mil metros quadrados de área construída resiste ao tempo e às intempéries, consolidando-se na paisagem carioca não como um centro de hospedagem, mas como uma imensa carcaça de concreto que desafia a urbanização convencional.

Atualmente, o local transcendeu sua condição de abandono para se tornar um ponto turístico alternativo, atraindo fotógrafos, praticantes de trilhas e exploradores urbanos em busca da vista privilegiada para o Oceano Atlântico e a Pedra da Gávea.

Apesar de ser uma propriedade privada e apresentar riscos estruturais inerentes a décadas de negligência, a movimentação é constante.

Recentemente, discussões sobre o futuro do imóvel ganharam fôlego com novas vistorias técnicas e projetos de revitalização que buscam transformar o “esqueleto” em um complexo residencial ou hotel-boutique, embora entraves jurídicos e ambientais junto à Prefeitura do Rio ainda mantenham o cronograma de obras em estágio de incerteza.

O desfecho dessa história de quase sete décadas segue em aberto, equilibrando-se entre a degradação e o potencial imobiliário de um dos terrenos mais valorizados do Rio de Janeiro.

Enquanto investidores analisam a viabilidade de recuperação da estrutura, que precisaria de reforços significativos para atender às normas modernas de segurança, o prédio continua sendo um museu a céu aberto da arquitetura modernista dos anos 50.

Para as autoridades municipais e especialistas em patrimônio, o “Hotel Esqueleto” é mais do que uma ruína; é um lembrete físico de ciclos econômicos passados que, mesmo em silêncio, dita o ritmo da curiosidade turística na Zona Sul.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!