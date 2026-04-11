Não é como no Brasil: quanto ganha um médico nos EUA e por que os salários podem ultrapassar R$ 100 mil por mês

Para entender quanto ganha um médico, é preciso olhar para o teto de US$ 500 mil e o alto custo dos seguros de erro médico no país

Gabriel Yuri Souto - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A medicina nos Estados Unidos ocupa um patamar de prestígio financeiro que frequentemente desperta o interesse de profissionais brasileiros. O questionamento sobre quanto ganha um médico no exterior ganha relevância diante da disparidade salarial e das diferenças estruturais entre os dois países.

Embora os ganhos anuais nas terras americanas sejam, de fato, vultosos, a realidade por trás das cifras milionárias revela um sistema de recompensas fundamentado em uma formação extenuante e em riscos operacionais que não encontram paralelo direto no cotidiano médico do Brasil.

A recompensa por uma formação de elite

O caminho para se tornar um médico em solo americano é um dos mais longos e custosos do mundo, exigindo um investimento de tempo que varia de onze a quinze anos.

Diferentemente do modelo brasileiro, o estudante deve concluir um curso superior antes de ingressar na escola de medicina, seguido por uma residência que pode se estender por quase uma década, dependendo da especialidade.

Essa jornada rigorosa reflete-se diretamente nos contracheques: atualmente, um médico de cuidados primários recebe, em média, US$ 280 mil anuais, enquanto especialistas de ponta em áreas como cirurgia plástica e ortopedia frequentemente ultrapassam a barreira dos US$ 550 mil por ano.

Esse patamar salarial é sustentado por um ecossistema de saúde majoritariamente privado, onde a alta tecnologia e a eficiência administrativa elevam o valor dos honorários.

Na conversão direta para a moeda brasileira, esses valores podem sugerir uma riqueza imediata, mas o mercado americano opera sob uma lógica de produtividade e especialização extrema, em que a valorização financeira serve como o principal atrativo para compensar o desgaste físico e mental de uma carreira iniciada muito mais tarde do que em outras profissões de nível superior.

O peso invisível das cifras milionárias

Entretanto, o alto rendimento bruto não conta a história completa. O médico americano médio inicia sua vida profissional carregando uma dívida estudantil que costuma ultrapassar os US$ 200 mil, um fardo financeiro que consome boa parte da receita nos primeiros anos de exercício.

Além do endividamento, o custo de manutenção da carreira é proibitivo. O sistema jurídico dos Estados Unidos, conhecido pelo alto índice de litígios, obriga o profissional a contratar seguros de erro médico — o chamado malpractice insurance — que podem custar até US$ 50 mil anuais para especialidades de alto risco, como a obstetrícia.

Somam-se a isso as pesadas alíquotas de imposto de renda, que, nas faixas salariais da medicina, podem atingir 37% em nível federal, além das taxas estaduais e do custo de vida elevado em centros onde os salários são mais competitivos.

Ao final do mês, o que sobra no bolso do profissional é um valor substancial, mas que exige uma gestão financeira rigorosa para equilibrar os riscos civis e o pagamento dos juros educacionais. Assim, a medicina nos EUA consolida-se não apenas como uma vocação de prestígio, mas como uma operação empresarial de alto risco e alto retorno.

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