Estudante que fez 12 redações por semana e tirou 980 no Enem é aprovado em medicina e comemora resultado: “Gratificante”

Jovem de 19 anos conciliou aulas particulares, rotina intensa de estudos e chegou a treinar até 12 redações por semana antes da aprovação

Gabriel Dias - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A dedicação intensa aos estudos acabou rendendo uma conquista importante para um jovem do Acre. Após meses de preparação e uma rotina disciplinada, um estudante de 19 anos comemorou a aprovação no curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Gustavo da Silva Pereira foi um dos 80 aprovados no vestibular da instituição e agora se prepara para iniciar a graduação que, segundo ele, sempre foi seu principal objetivo acadêmico.

O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9). No momento em que soube da notícia, Gustavo estava em uma fazenda com os pais. Ao voltar do campo, recebeu o aviso da mãe para conferir a lista de aprovados.

“Cheguei, e minha mãe falou para eu olhar a lista. Fui conferir e vi que tinha passado. Todo mundo ficou muito feliz”, relatou.

Apesar de ter alcançado 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a vaga veio por outro caminho. Neste ano, o curso de medicina da Ufac passou a utilizar vestibular próprio, organizado pelo Cebraspe, em vez do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As provas foram realizadas nos dias 11 e 18 de janeiro.

A preparação de Gustavo exigiu mudanças na forma de estudar. Depois de dois anos seguidos obtendo 840 pontos na redação do Enem, ele decidiu revisar completamente sua estratégia de estudos.

Em alguns períodos, chegou a produzir até 12 redações por semana, alternando textos completos com exercícios voltados para estrutura e argumentação.

Além dos estudos, o jovem também conciliava a rotina com aulas particulares, que passou a oferecer em 2025 como forma de complementar a renda.

Outro fator importante durante a preparação, segundo ele, foi a fé. Gustavo contou que frequentava regularmente missas com a mãe e a avó, o que ajudou a lidar com a ansiedade e a pressão do período de estudos.

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