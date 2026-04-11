Uma fase de cura, paz e reconciliação vai chegar para esses 4 signos

Mudanças sutis no campo emocional podem abrir espaço para reencontros, alívio interno e uma nova forma de enxergar antigas ferida

Layne Brito - 11 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Jansel Ferma/Pexels)

Depois de dias marcados por desgaste emocional, silêncios difíceis e situações mal resolvidas, alguns signos devem começar a perceber uma mudança importante no horizonte.

O momento não aponta para reviravoltas repentinas, mas para um processo mais sereno, capaz de trazer alívio, clareza e uma sensação de paz que há tempos parecia distante.

A nova fase favorece especialmente quem vinha enfrentando conflitos internos, relações estremecidas ou o peso de sentimentos acumulados.

Aos poucos, o cenário tende a mudar, abrindo espaço para conversas sinceras, reencontros e até para uma reconciliação que começa dentro de cada um.

1. Câncer

Deve viver um período mais acolhedor, com chance de curar feridas ligadas à família, ao passado e à vida afetiva.

2.Libra

Tende a encontrar mais equilíbrio nas relações, com oportunidade para diálogos honestos e reaproximações importantes.

3. Peixes

Entra em uma fase de renovação emocional, deixando para trás antigas dores e abrindo espaço para dias mais leves.

4. Virgem

Pode sentir um alívio gradual ao perceber que nem tudo precisa estar sob controle para voltar a ficar bem.

Mais do que retomar vínculos, essa fase fala sobre recuperar a própria tranquilidade.

Em muitos casos, a cura não virá de grandes acontecimentos, mas de gestos simples, palavras certas e decisões tomadas com mais maturidade.

Para esses quatro signos, o céu sinaliza a chegada de um ciclo mais gentil.

Depois de tanta tensão, esse pode ser o momento ideal para respirar fundo, reorganizar o coração e seguir em frente com mais paz.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!