Adeus aos eletrodomésticos na bancada: nova tendência é mais elegante e prática

Cozinhas modernas escondem eletrodomésticos em móveis planejados para unir praticidade, limpeza mais fácil e um visual mais elegante

Gabriel Dias - 12 de abril de 2026

(Imagem: IA/Gemini)

A cozinha deixou de ser apenas um espaço de preparo para se tornar também um ambiente de convivência, organização e estética.

Nesse novo cenário, eletrodomésticos espalhados sobre a bancada vêm perdendo espaço para soluções mais discretas, funcionais e elegantes.

A proposta da vez é simples: manter tudo à mão, mas sem excesso de informação visual.

Em vez de cafeteira, airfryer, torradeira e fios aparentes ocupando cada canto, os projetos atuais apostam em estruturas que escondem os aparelhos sem comprometer a praticidade.

O resultado é uma cozinha com aparência mais limpa, melhor circulação e muito mais facilidade na hora da faxina.

Móveis planejados ganham protagonismo

Entre as soluções mais valorizadas está o chamado armário de café, criado para reunir itens usados no café da manhã e em pequenos lanches.

Por fora, ele se integra ao restante do mobiliário. Por dentro, concentra prateleiras, tomadas e espaço para aparelhos de uso frequente.

Outra alternativa é a coluna despensa, que aproveita a altura do ambiente para acomodar eletrodomésticos maiores e mantimentos atrás de portas inteiriças.

Em cozinhas amplas, a ilha com gavetas profundas também ajuda a guardar panelas, formas e utensílios menos usados, deixando a bancada livre para o essencial.

Organização melhora rotina e limpeza

Além do visual mais sofisticado, esconder os eletrodomésticos traz ganhos práticos. Com menos objetos expostos, a limpeza diária se torna mais rápida e o acúmulo de gordura e poeira diminui.

Os aparelhos também ficam mais protegidos de respingos, calor excessivo e desgaste.

Para funcionar bem, o planejamento deve considerar a rotina da casa. O ideal é organizar os equipamentos por frequência de uso e prever tomadas internas em nichos e armários.

Assim, os itens mais usados ficam acessíveis, enquanto os menos necessários permanecem guardados, sem interferir na harmonia do espaço.

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